skin care TIPS: चेहरे पर इस तरह लगाएं मक्खन, लौट आएगा निखार, चमक जाएगा Face

skin care TIPS: मक्खन सेहत के साथ ही स्किन के लिए भी बहुत फायदे देता है. जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो चेहरे पर कई तरह की समस्‍याएं हो सकती हैं. हम देखते हैं कि ड्राइनेस (Dryness) की वजह से स्किन का लचीलापन गायब होने लगता है, जिससे चेहरे पर छाइयां, फाइनलाइन आदि नजर आने लगते हैं. चेहरे पर पिगमेंटेशन और दाग धब्‍बे भी आसानी से गायब नहीं होते. ऐसे में मक्खन आपकी मदद कर सकता है. क्योंकि इन सभी समस्याओं को दूर करने में मक्खन कारगर है.

स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है मक्खन (How is butter beneficial for the skin)

मक्खन सेहत के साथ स्किन के लिए बेहद लाभकारी है. यह स्किन को नेचुरली फ्लेक्सिबल और ब्राइट बनाता है. अगर आपके चेहरे पर ड्राइनेस की वजह से खुजली और इर्रिटेशन हो रही है तो मक्खन स्किन को शांत करता है. इसका कोई भी साइड इफेक्‍ट नहीं होता. यही नहीं, बटर में एंटी ऑक्‍सीडेंट और एंटी एजिंग गुण होता है. इसके विटामिन ए भी मौजूद होता है, जो मिलकर स्किन के कोलेजन को प्रोटेक्‍ट करते हैं.

स्किन पर मक्खन लगाने की तीन असरदार तरीके (Three effective ways to apply butter on the skin)

पहला तरीका

आप एक कटोरे में एक चम्‍मच घर का बना ताजा मक्‍खन लें.

अब इसमें पका हुआ एक केला मिला लें.

अब इसे अच्‍छी तरह से मैश करें.

इस फेस मास्‍क को आप अपने चेहरे और गर्दन पर अप्‍लाई करें और सूखने तक छोड़ दें.

15 मिनट के बाद इसे धो लें और मॉश्‍चरााइजर लगा लें.

बटर और केले का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को एक प्राकृतिक ग्लो देगा.

दूसरा तरीका

एक कटोरी में एक चम्‍मच ताजा मक्‍खन लें और उसमें एक चम्‍मच गुलाबजल मिलाएं.

इस तब तक फेटें जबतक की ये पेस्‍ट जैसा ना बन जाए.

अब इसे चेहरे पर अप्‍लाई करें और आधे घंटे तक चेहरे पर छोड़ दें.

फिर इसे गुनगुने पानी से धो लें.

आपकी स्किन हेल्दी रहने के साथ साथ डेड स्किन सेल्स से भी फ्री हो जाएगी.

तीसरा तरीका

आप एक कटोरे में खीरे की एक प्‍यूरी बनाकर रखें.

इसमें से दो चम्‍मच रस लें और उसमे घर का बना बटर मिलाएं.

इन्‍हें अच्‍छी तरह फेंटने के बाद चेहरे पर अप्‍लाई करें.

15 मिनट बाद इसे घो लें.

अगर आपकी स्किन पर रेडनेस की शिकायत रहती है तो ये ठीक हो जाएगा.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​​

