Skin care TIPS: 1 पपीता बदल देगा चेहरे की रंगत, 'शीशे' जैसा चमकने लगेगा Face

Skin care TIPS: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पपीता के फायदे. ये सेहत के साथ स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. पपीता (Papaya) फाइबर और मिनरल, विटामिन ए, बी और सी का बेहतरीन स्रोत है. आप त्वचा (Skin Care) के लिए पपीते का इस्तेमाल (Papaya Face Cleanser) फेस क्लींजर, फेस स्क्रब और फेस मास्क के लिए भी कर सकते हैं.

स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है पपीता (How papaya is beneficial for the skin)

पपीता स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. इसमें पाया जाने वाला एंजाइम पापेन (Papain) मृत त्वचा, दाग-धब्बों, सुस्ती, रंजकता और बंद रोमछिद्रों जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. ये त्वचा को पोषण प्रदान करता है. नीचे जानिए इसके इस्तेमाल का आसान तरीका...

चेहरे पर पपीता लगाने के फायदे (Benefits of applying papaya on face)

1. पपीता फेस स्क्रब

मैश किए हुए पपीते में ओट्स और ब्राउन शुगर मिलाएं.

इन सभी को बराबर मात्रा में मिलाएं.

इस पेस्ट से आप त्वचा को स्क्रब करें.

ये मृत त्वचा और रूखेपन से छुटकारा दिलाएगा

ये त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करेगा.

फायदा- ये फेस स्क्रब त्वचा को एक्सफोलिएशन कर सकता है.

2. पपीता फेस मास्क

एक कटोरी में मैश किए हुआ पपीता लें.

आवश्यकता अनुसार शहद और दूध मिलाएं.

इसे आप अच्‍छी तरह से मिलाएं.

दूध और शहद ब्राइटनिंग और सॉफ्टनिंग इफेक्ट को बढ़ाते हैं.

आप इसमें एक चुटकी हल्दी या अंडे का सफेद भाग भी मिला सकते हैं.

इसे चेहरे पर लगा लें और सूखने के बाद चेहरा धो लें.

फायदा- विटामिन सी से भरपूर पपीते में विटामिन ए भी होता है जो सूजन को कम करता है. इसमें मौजूद पापेन एंजाइम मुंहासों को होने से रोकता है. अगर आप त्वचा के रूखेपन से परेशान हैं तो पपीते से बने फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. सन-टैन दूर करने वाला पैक

आप 1/4 कप पपीता, 2 विटामिन ई कैप्सूल की जरूरत होगी.

अब आपको 1 बड़े चम्मच गुलाब जल की जरूरत होगी.

इन सारी सामग्री को एक बाउल में डालकर अच्छे से मिला लें.

इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं.

सूखने तक इसे लगा रहने दें.

इसके बाद ताजा पानी से चेहरा धो लें.

फायदा- ये पैक चेहरे के सन-टैन हटाने में आपकी मदद करेगा.

4. पपीता फेस क्लींजर

सबसे पहले पपीते को मैश करना है.

इसमें कद्दूकस किया हुआ खीरा और विटामिन ई तेल की कुछ बूंदें मिलाएं.

इस पेस्ट को त्वचा पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें.

इसके बाद ठंडे पानी से धो लें.

ये आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है.

फायदा- पपीते में एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं. ये त्वचा को साफ करने में मदद करता है. आप त्वचा के रोमछिद्रों को गहराई से साफ करने के लिए पपीता फेस क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

