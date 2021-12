चेहरे की इन सभी problems का इलाज है एलोवेरा, बस जान लें इस्तेमाल का ये बेस्ट तरीका, खिल उठेगी SKIN

Skin care tips: हम देखते हैं कि कई बार हमें त्वचा से संबंधित कई समस्याओं जैसे रूखी त्वचा, ऑयली त्वचा, मुंहासे, खुले रोमछिद्र और सन टैन आदि का सामना करना पड़ता है. इनसे निपटने और बचने के लिए लोग कई उपाय तलाशते हैं. अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो एलोवेरा आपकी मदद कर सकता है. एलोवेरा इन सभी त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा. आइए जानें स्वस्थ त्वचा के लिए किस तरह करें एलोवेरा का इस्तेमाल.



एलोवेरा में पाए जाने वाले खनिज और विटामिन (Minerals and Vitamins Found in Aloe Vera)

एलोवेरा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो ये विटामिन और खनिजों से भरपूर है. इसमें विटामिन ए, सी, ई, बी1, बी2, बी3, बी6, बी12 और फोलिक एसिड की भरपूर मात्रा पाई जाती है. साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटैशियम भी भरपूर मात्रा में होता है.

चेहरे पर एलोवेरा लगाने का सही तरीका और फायदे (The right way and benefits of applying aloe vera on the face)

1. एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे करें

एलोवेरा के एक पत्ते को पौधे से काटकर अच्छी तरह धो लें.

इसके बाद अब पत्ती के बीच से जेल निकाल लें.

इसे एक साफ कंटेनर में इकट्ठा करें

फिर दो घंटे के लिए फ्रिज में रख रहने दें.

इसे निकालें और चेहरे पर लगाएं.

अब अच्छी तरह से मसाज करें, जब तक कि ये अवशोषित न हो जाए.

2. विटामिन ई और एलोवेरा

विटामिन ई के 2-3 कैप्सूल लें और इनमें से तेल निकाल लें. इसे एक चम्मच ताजा एलोवेरा जेल में मिलाएं. एक साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं. कुछ मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें. इसे त्वचा पर और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. अब इसे सादे पानी से धो लें. हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. शहद और एलोवेरा

दो बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें.

इसमें एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं.

एक साथ मिलाएं और परिणामी मिश्रण को पूरे चेहरे पर लगाएं.

कुछ मिनट के लिए अपनी उंगलियों से धीरे से मसाज करें.

इसे 10-15 मिनट के लिए लगा रहने दें.

फिर ताजे पानी से चेहरे को धो लें.

इसका हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. खीरा और एलोवेरा

लगभग एक कप खीरे के स्लाइस लें इन्हें ब्लेंडर में डालें. इसमें 2-3 टेबल स्पून ताजा एलोवेरा जेल भी मिलाएं. इन्हें जब तक मिलाएं तब तक एक स्मूद पेस्ट न मिल जाए. इसके बाद आप इसे बाहर निकालें. फिर पेस्ट को पूरे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं. 15-20 मिनट के लिए त्वचा पर लगा रहने दें. अब साफ और ताजे पानी से चेहरे को धो लें. सप्ताह दो या तीन बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​

