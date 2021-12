Skin care tips: दूध में मिलाकर Face पर लगाएं ये खास चीज, चमक जाएगा चेहरा, दाग-धब्बों की होगी छुट्टी

Skin care tips: सर्दियों के मौसम में स्किन का खास ख्याल रखा पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में शायद ही कोई ऐसा हो, जिसकी स्किन (Skin) रूखी और बेजान न होती हो. इस दिक्कत से निजात पाने के लिए लोग कई तरह के रेडीमेड या घरेलू फेस पैक और कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग नहीं हो पाती है. ऐसे में दूध और ओट्स आपकी मदद कर सकता है.

स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सर्दियों में स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने के लिए आप दूध के साथ ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पैक से स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग ही नहीं बनेगी, बल्कि सनबर्न, टैनिंग और रिंकल्स से भी काफी हद तक निजात मिल सकेगी. आइये जानते हैं इसके बारे में.

इस तरह तैयार करें दूध और ओट्स का फेस पैक (Prepare face pack of milk and oats in this way)

सबसे पहले आप दो बड़े चम्मच ओट्स लें.

अब आधा कप दूध को भी पास रख लें

ओट्स को इस दूध में आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दें.

ओट्स को दूध में अच्छी तरह से भीगने दें

इसके बाद अच्छी तरह से मैश करके गाढ़ा पेस्ट बना लें.

चेहरे पर दूध और ओट्स फेस पैक लगाने का सही तरीका (how to apply milk and oats face pack on face)

सबसे पहले कॉटन बॉल में गुलाब जल लेकर चेहरा साफ कर लें इसके अलावा आप किसी फेस वॉश से भी चेहरा साफ कर सकते हैं. अब दूध-ओट्स फेस पैक को अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं इसको लगाने के बाद पांच मिनट तक चेहरे की गोलाई में मसाज करें. इसके बाद इस पैक को चेहरे पर दस मिनट के लिए लगा छोड़ दें. फिर सादे पानी से साफ़ कर लें.

दूध और ओट्स फेस पैक के फायदे (Benefits of milk and oats face pack)

स्किन की ड्राइनेस खत्म होती है.

स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है.

स्किन की डलनेस कम होती है.

चेहरे पर मौजूद मुंहासों से राहत मिलती है.

चेहरे के जिद्दी दाग-धब्बों से निजात मिलती है.

स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

