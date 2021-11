Skin care tips: रात में सोने से पहले लगा लें सफेद सी दिखने वाली ये चीज, चमक उठेगा चेहरा, मिलेगा गजब का निखार

Skin care tips: सर्दियों के मौसम में स्किन का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है. क्योंकि विंटर (Winter) के मौसम में स्किन की ड्राइनेस बढ़ जाती है. आप स्किन की ड्राइनेस दूर करने के लिए मक्‍खन (Butter) का उपयोग कर सकते हैं. खास बात ये है कि मक्खन हर स्किन टाइप के लिए फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद विटामिन ई स्किन पर हो रहे पिगमेंटेशन को कम करता है और चेहरे पर नेचुरल ग्‍लो को भी बढ़ाता है.

स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है मक्खन

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो मक्खन में विटामिन ई होता है जो त्वचा (Skin) में कोलेजन बनाए रखने में कारगर है. कोलेजन त्वचा में झुर्रियों को आने से रोकता है और स्किन को हमेशा यंग और खूबसूरत बनाए रखता है. मक्खन एक नेचुरल मॉइस्चराइजर और एंटी मार्क्स क्रीम का भी काम करता है. चलिए आपको बताते हैं कि घर पर रहकर मक्‍खन को किस तरह तैयार किया जाता है और कैसे आप इसे अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकती हैं.

इस तरह बनाएं घर पर मक्‍खन (Make butter at home like this)

रोजाना दूध से मलाई निकालें और इस मलाई को फ्रीजर में रखते जाएं. जब 2 कप मलाई जमा हो जाए तो इसे फ्रीजर से निकालकर कम से कम 4 घंटे के लिए नॉर्मल तापमान में रख दें.

एक कटोरे में 2 कप मलाई के साथ 2 कप ठंडा पानी डालें ब्लैडर में डालकर इन दोनों को अच्छी तरह मिक्‍स कर लें. ब्लैंड करने के बाद आप देखेंगे कि पानी और मलाई अलग हो चुकी हैं. अब इस मक्खन को एक बाउल में पानी से अलग कर लें. इस तरह आपका घर का मक्खन तैयार है.

घर पर तैयार किए गए इस मक्खन से आप एक शानदार मॉइस्चराइज बना सकते हैं. नीचे जानिए विधि...

सबसे पहले आपको मक्खन जैतूल के तेल या शहद की जरूरत होगी

इसके बाद इन तीजों चीजों को आप अच्छी तरह से मिलाएं.

जब ये सॉफ्ट पेस्ट बन जाए तो इसे एयर टाइट डिब्‍बे में बंद कर फ्रिज में रख लें.

अब हर रात सोते से पहले इस मॉइस्चराइजर को अपने चेहरे पर लगाएं.

20 मिनट बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें.

अगर आपकी त्वचा ड्राई है तो आप इसे रात भर लगा रहने दें.

मक्खन से तैयार मॉइश्चराइजर के जबरदस्त फायदे (Amazing benefits of moisturizer prepared from butter)

त्वचा अंदर से हाइड्रेट रहती है. स्किन की कोशिकाओं को स्वस्थ रखेगा मक्खन में मौजबद विटामिन ई त्वचा को अंदर से हील करेगा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को साफ करेंगे. मक्खन में पाए जाने वाला फॉस्फोलिपिड त्वचा की ऊपरी परत को साफ और सही करता है. मक्खन में पाए जाने वाले रेटिनॉल त्वचा में कोलेजन बढ़ाने में मदद करता है मक्खन त्वचा पर झुर्रियों और फाइन लाइन्स को आने से रोकता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.