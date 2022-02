skin care TIPS: बेसन में ये चीज मिलाकर चेहरे पर लगाएं, मिलेगा शानदार निखार, गायब हो जाएंगे पिंपल और दाग-धब्बे

skin care TIPS: आज हम आपके लिए चेहरे पर बेसन लगाने के फायदों के बारे में जानकारी दे रहे हैं. सबसे पहले जानते हैं कि बेसन क्या है? दरअसल, बेसन (Besan) चने की दाल को पीसकर तैयार​ किया जाता है. ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है और स्किन के लिए नेचुरल क्लींजर माना जाता है. स्किन पर बेसन का इस्तेमाल करने से कई समस्याओं से राहत मिल सकती है. ये स्किन को डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है.

स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेसन में एंटी बैक्टीरियल तत्व (Antibacterial Properties) पाए जाते हैं, जो स्किन को कई तरह की समस्याओं से बचाते हैं. अगर आपको अक्सर मुंहासे निकल आते हैं, जिसके कारण आपका चेहरा खराब हो गया है, तो बेसन आपके लिए काफी मददगार है. बेसन चेहरे की डलनेस दूर करके उसे सॉफ्ट बनाता है. साथ ही ड्राइस्किन से राहत देता है.



चेहरे पर बेसन लगाने का तरीका और फायदे (Method and benefits of applying gram flour on the face)

1. चिपचिपाहट दूर करें

बेसन को दही के साथ मिलाकर स्किन पर लगाना चाहिए.

ये स्किन में अतिरिक्त सीबम बनने से रोकता है.

इस कारण चिपचिपाहट काफी कंट्रोल हो जाती है.

इस पैक को चेहरे पर लगाने से पहले उसे धो लें.

चेहरा धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें.

इसके बाद ही दही और बेसन का ये पैक लगाएं.

जब चेहरा सूख जाए तो फिर उसे ठंडे पानी से धो लें.

2. पिंपल्स दूर करें

कटोरी में बेसन लेकर उसमें खीरे का पेस्ट अच्छी तरह मिलाना होगा.

इस पेस्ट को गर्दन से लेकर चेहरे तक अच्छी तरह लगाएं.

करीब 20 मिनट बाद चेहरा धो लें.

इससे आपके मुंहासे की समस्या दूर होगी और चेहरे का ग्लो बढ़ेगा.

3. डल स्किन से राहत

अब बेसन में गुलाब जल मिलाएं.

थोड़ी हल्दी और मुल्तानी मिट्टी मिक्स करें.

इस लेप को गर्दन से लेकर चेहरे पर लगाएं.

अब त्वचा की हल्के हाथों से मालिश करें.

15 मिनट बाद चेहरे को सामान्य पानी से धो लें.

4. ड्राईनेस दूर करें

सबसे पहल आपको मलाई और बेसन की जरूरत होगी.

मलाई और बेसन से बना फेसपैक आपकी स्किन को नमी देता है.

ये पैक स्किन को सॉफ्ट बनाता है और आपके रंग को भी निखारता है.

इसके लिए बेसन और मलाई का पेस्ट बना लें.

इसे चेहरे पर लगाकर सूखने दें.

कुछ समय बाद चेहरे को पानी से धो लें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

