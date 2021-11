Skin Care Tips: ये हैं वो 5 चीजें जो बदल देंगी चेहरे की रंगत, हफ्ते में सिर्फ 2 बार करें इस्तेमाल, चमक जाएगा Face

Skin Care Tips: चेहरे पर मौजूद दाग-धब्बे किसी को अच्छे नहीं लगते. लोग इसे हटाने के लिए तरह-तरह के नुस्खे आजमाते हैं, कोई महंगी क्रीम लगाता है तो कई टेबलेट भी खाता है. लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि मुंहासे त्वचा से जुड़ी एक आम समस्या है.

मुंहासों से हमारे चेरहरे पर बेवक्त उभरने वाले दाग-धब्बे अक्सर हमारी खूबसूरती और चमक को फीका कर देते हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट के बाद भी सही नतीजे नहीं मिल पाते. ऐसे में अच्छा होगा कि आप प्राकृतिक तरीके से इन निशानों को मिटाने की कोशिश करें.

स्किन एक्सपर्ट्स कहते हरैं कि मुंहासों के दाग-धब्बों के कारण अक्सर चेहरे की खूबसूरती खराब हो जाती है. नीचे पांच ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताया जा रहा है, जो सिर्फ आपके चेहरे से दाग धब्बों को दूर करेंगे, बल्कि उसकी चमक भी लौटाने में मदद करेंगे.

चेहरे पर से दाग-धब्बे हटाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे (Follow these home remedies to remove blemishes from the face)

1. चेहरे पर टमाटर लगाने के फायदे (benefits of applying tomato on face)

स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टमाटर में विटामिन सी तो मिलता ही है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं. दाग-धब्बों के इलाज के लिए आप सबसे पहले टमाटर की प्यूरी बना लें, अब इससे अपने चेहरे पर करीब 12-15 मिनट तक मसाज करें और फिर इसे ठंडे पानी के साथ धो लें. महीने में दो बार ऐसा करने से चेहरे पर निखार आ सकता है.

2 .चेहरे पर आलू लगाने के फायदे (Benefits of applying potato on face)

अगर आपके गाल काले पड़ गए हैं तो आलू का इस्तेमाल करें. सबसे पहले आलू को काटें और धब्बों पर लगाएं, बाद में इसे हल्के गर्म पानी से धो लें. आप आलू को पीसकर और शहद में भी मिलाकर इसे फेसपैक की तरह उपयोग में ला सकते हैं. काले धब्बे हल्के पड़ने के साथ ही इससे आपकी स्कीन टोन में भी निखार आएगा.



3. चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने के फायदे (Benefits of applying aloe vera gel on face)

एलोवेरा में पाए जाने वाले नेचुरल गुण स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. आप फेस पर जहां दाग या धब्बे हो वहां एलोवेरा जेल लगा लें और फिर उसे सूखने दें. सूख जाने पर कॉटन को पानी में भिगो तक फेस साफ को कर लें. दाग-धब्बे हटाने के साथ ही एलोवेरा स्कीन को हाइड्रेट करने का भी काम करता है, इससे आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आ सकता है.

4. चेहरे पर ओट्स लगाने के फायदे (Benefits of applying oats on face)

सेहत के अलावा ओट्स स्किन के लिए भी लाभकारी है. अगर आपको टैनिंग की समस्या है तो सबसे पहले ओट्स को भिगो कर इसे पीस लें. फिर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर एक स्क्रब तैयार करें. तैयार हुए पैक को चेहरे पर अच्छी तरह से अपलाई करें. 10 मिनट बाद चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लें. हफ्ते में दो बार आप ये ओट्स स्क्रब अप्लाई कर सकते हैं.

5. चेहरे पर नींबू का रस लगाने के फायदे (Benefits of applying lemon juice on face)

सेहत के साथ स्किन के लिए भी नींबू लाभकारी है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, ये स्कीन से दाग-धब्बे को हल्का करने में मदद करता है. फेस पर जहां दाग या धब्बे हों वहां नींबू लगाएं, फिर इसे सूखने के लिए छोड़ दें, सूख जाने पर ठंडे पानी से फेस को धो लें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.​