Best Sunscreen: फेस पर लगाएं ये होममेड सनस्क्रीन, रंग नहीं होगा काला, कैंसर भी रहेगा दूर

Skin care TIPS: गर्मी आने वाली है और धूप का प्रकोप बढ़ने वाला है. घर से बाहर धूप में निकलने पर स्किन डैमेज हो जाती है और चेहरे का रंग काला पड़ जाता है. लेकिन, आप घर पर ही आसानी से होममेड सनस्क्रीन (homemade sunscreen benefits) बना सकते हैं. ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट सनस्क्रीन (best sunscreen for oily skin) बनाने का तरीका जानने के लिए आखिर तक ये आर्टिकल पढ़ें. सनस्क्रीन ना सिर्फ स्किन को हेल्दी रखती है, बल्कि स्किन कैंसर से भी बचाती है.

आइए जानते हैं कि होममेड सनस्क्रीन कैसे बना सकते (how to make sunscreen at home) हैं...

Best Sunscreen for Oily Skin: ऑयली स्किन के लिए बेस्ट सनस्क्रीन कैसे बनाएं

होममेड सनस्क्रीन बनाने के लिए सामग्री

1/4 कप जोजोबा ऑयल

2 चम्मच जिंक ऑक्साइड

1/4 कप शुद्ध एलोवेरा जेल

25 बूंद अखरोट का एक्सट्रेक्ट ऑयल

1 कप शिया बटर

Homemade Sunscreen: बेस्ट सनस्क्रीन बनाने का तरीका

एक पैन में एलोवेरा जेल और जिंक ऑक्साइड को छोड़कर सभी सामग्री डाल लें. अब मध्यम आंच पर शिया बटर और जोजोबा ऑयल को अच्छी तरह पिघलने दें. अब जोजोबा ऑयल और शिया बटर पिघलने के बाद मिक्सचर को ठंडा कर लें. कुछ मिनट बाद इसमें एलोवेरा जेल मिला लें. इसके बाद मिक्सचर के पूरी तरह ठंडा होने पर जिंक ऑक्साइड को अच्छी तरह मिलाएं. आपकी ऑयली स्किन के लिए बेस्ट सनस्क्रीन तैयार है. इसे एक बोतल में भरकर रख लें और धूप में जाने से पहले लगाएं.

ड्राई स्किन के लिए बेस्ट सनस्क्रीन

ड्राई स्किन के लिए बेस्ट सनस्क्रीन वही है, जिसमें ऑयल कंटेंट हैवी हो. जो कि सन डैमेज से बचाने के साथ स्किन को मॉइश्चराइज भी कर सके. इसके लिए आप ऑयली स्किन के लिए बेस्ट सनस्क्रीन वाले तरीके में ही जोजोबा ऑयल की जगह नारियल तेल मिला लें. इस तरह आपकी ड्राई स्किन के लिए बेस्ट सनस्क्रीन भी तैयार हो जाएगी.

होममेड सनस्क्रीन कैसे लगाएं

यह होममेड सनस्क्रीन सन डैमेज से बचाकर त्वचा की रंगत साफ रखती है. लेकिन, ध्यान रखें कि इस होममेड सनस्क्रीन का असर 3 घंटे के आसपास रहता है. इसलिए 3 घंटे बाद धूप में जाने या पानी के संपर्क में आने पर होममेड सनस्क्रीन दोबारा लगाएं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.