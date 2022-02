Skin care TIPS: हल्दी और शहद कुछ ही दिनों में बदल देंगे चेहरे की रंगत, इस तरह लगाएं, चमक जाएगा Face

Skin care TIPS: अगर आपके चेहरे का रंग धूप में सांवला हो गया है या फिर दाग-धब्बे हो रहे हैं तो ये खबर आपके काम आ सकती है. हम आपके लिए हल्दी और शहद के फायदे लेकर आए हैं. हल्दी और शहद का मिश्रण आपकी स्किन की रंगत को सुधार सकता है. साथ ही इससे स्किन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं. साथ ही यह चेहरे की चमक को बढ़ाने में प्रभावी है.

स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है शहद और हल्दी?

हल्दी एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है, जो आपकी स्किन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन की रेडनेस को शांत करने, दाग-धब्बों को कम करने, त्वचा को चमकदार बनाने और एक्ने की परेशानी से लड़ने में प्रभावी होता है. वहीं शहद में एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, जो झुर्रियों की उपस्थिति को कम करने के साथ-साथ काले धब्बों को हल्का करके और आपकी पूरी स्किन के टोन में सुधार लाता है.

स्किन के लिए फायदेमंद है हल्दी-शहद (Turmeric is beneficial for the skin)

1. झुर्रियां और हाइपरपिग्मेंटेशन से राहत के लिए

सबसे पहले एक चुटकी हल्दी में दही लें.

अब इसमें शहद और नींबू के रस की कुछ बूंदें मिला लें.

अब इस मास्क को अपने चेहरे पर करीब 15 से 20 मिनट के लिए रखें.

इससे आपकी स्किन को अतिरिक्त पोषण मिलता है,जिससे चेहरे की चमक बढ़ सकती है.

फायदा

झुर्रियों की परेशानी को दूर करने के लिए हल्दी और शहद का ये फेसमास्क प्रभावी हो सकता है.

2. स्किन इरिटेशन से राहत के लिए

सबसे पहले 1 चुटकी हल्दी में 1 चम्मच शहद लें.

अब इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर लें.

अब इसे अपने चेहरे पर कुछ समय के लिए लगाएं.

फायदा

इस फेस मास्क से जलन और स्किन की लालिमा तुरंत शांत होगी. सप्ताह में दो से तीन बार इस मास्क को लगाने की स्किन इरिटेशन की परेशानी दूर हो सकती है.

3. स्किन की चमक के लिए फेसमास्क

सबसे पहले हल्दी और शहद को पानी के साथ मिलाएं.

अब इसे पेस्ट को गाढ़ा करने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में बादाम या चावल का आटा मिलाएं.

फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें.

बाद में अपने चेहरे को साफ कर लें, इससे चेहरे की चमक बढ़ेगी.

फायदा- हल्दी और शहद एक शक्तीशाली एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है. यह स्किन की चमक को बढ़ाने में प्रभावी हो सकता है. स्किन की चमक को बढ़ाने के लिए हल्दी और शहद का यह फेस मास्क फायदेमंद है.

Skin Care Tips: चेहरे पर इस तरह लगाएं तुलसी के पत्ते, चमक जाएगा फेस, इन स्किन प्रॉब्लम से मिलेगी राहत

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.​

WATCH LIVE TV