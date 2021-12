Skin care tips: ये चीज चेहरे से हटा देगी ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स, खिल उठेगा Face

Skin care tips: ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स महिलाओं और पुरुषों दोनों को परेशान करते हैं और इन्हें स्किन से निकलना भी खासा दर्द भरा होता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यदि इन्हें स्किन से निकालते समय थोड़ी भी गलती हो जाए तो पिंपल या फुंसी के रूप में भी बढ़ने लगते हैं. जो आगे चलकर दूसरी स्किन समस्याओं को जन्म दे सकते हैं. ऐसे में इनसे निजात पाना बेहद जरूरी है.

ओटमील-केले और शहद से बना स्क्रब स्किन को क्लीन करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है. आपको इसे कैसे तैयार करना है, कैसे उपयोग करना है और कितनी बार उपयोग करना है. नीचे जानिए इसके बारे में...

केला और ओट्स का फेस स्क्रब बनाने वाली चीजें (Ingredients of Banana and Oats Face Scrub)

जरूरी सामान

1 पका हुआ केला

1 चम्मच ओट्स

1/2 चम्मच शहद

स्क्रब बनाने की विधि (how to make Banana and Oats Face scrub)

केले को मैश करके पेस्ट बना लें.

अब ओट्स को कूट लें या मोटा-मोटा पीस लें.

इसके बाद ओट्स को केले में डालें.

अब शहद को भी साथ में डालें.

दोनों चीजों को केले के पेस्ट में मिक्स कर लें.

आपका ब्लैकहेड्स रीमूविंग स्क्रब तैयार है.

इसे लगाने से पहले चेहरे को फेसवॉश करें.

चेहरे पर स्क्रब लगाने का तरीका

ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स से प्रभावित जगहों पर इस पेस्ट को लगाएं इसके बाद 5 से 6 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें. मसाज के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें. फिर गुनगुने पानी से धोते हुए चेहरे को साफ कर दें.

फायदा- केला और ओट्स से तैयार यह फेस स्क्रब पहली ही बार में त्वचा में कसावट, निखार और ग्लो वापस लाएगा. खास बात ये है कि ये स्क्रब स्किन एक्सफोलिएशन और हाइड्रेशन का भी आसान और प्रभावी तरीका है. आप हफ्ते में ती बार इसका उपयोग कर सकते हैं. कुछ समय बाद आप देखेंगे कि स्किन के ब्लैकहेड्स और वाइटहेड्स गायब हो गए हैं. ऐसा करने से आपको फेशियल की जरूरत भी महसूस नहीं होगी.