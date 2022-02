Skin Care Tips: चेहरे पर इस तरह लगाएं तुलसी के पत्ते, चमक जाएगा फेस, इन स्किन प्रॉब्लम से मिलेगी राहत

Skin Care Tips: अगर आप एक चमकता और बेदाग चेहरा पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. लोग स्किन केयर के लिए मंहगी, मंहगी क्रीम और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद भी कई बार उन्हें मनमुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता. ऐसे में आप तुलसी की मदद ले सकते हैं. ये आपकी स्किन का खास ख्याल रख सकती है. त्वचा की देखभाल के लिए आप तुलसी का इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं.

कई तरीकों से कर सकते हैं इस्तेमाल

तुलसी के एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल लाभ इसे त्वचा की देखभाल के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक सामग्री बनाते हैं. आइए जानें त्वचा के लिए तुलसी का इस्तेमाल किन तरीकों से कर सकते हैं.

चेहरे पर तुलसी लगाने का तरीका और फायदे (Method and benefits of applying basil on face)

1. तुलसी-शहद

तुलसी के 20-30 ताजे पत्तों को मूसल और मोर्टार का इस्तेमाल करके पेस्ट बना लें.

अब इस पेस्ट में एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं और इसे अच्छी तरह मिक्स करें.

फिर इस मिश्रण को पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाकर 20 मिनट तक के लिए छोड़ दें.

रूखी त्वचा की देखभाल के लिए आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

2. तुलसी-नींबू

मुट्ठी भर तुलसी के पत्तों को धोकर ब्लेंडर में डालें.

अब उसमें थोड़ा सा पानी डालें और अच्छी तरह पीस लें.

अब उन्हें बाहर निकालकर कुछ बूंदे ताजे नींबू के रस की मिलाएं.

फिर इस मिश्रण को पूरे चेहरे के साथ-साथ गर्दन पर भी लगाएं.

इसे 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें और सादे पानी से धो लें.

सप्ताह में दो या तीन बार इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. तुलसी-दही

सबसे पहले एक मूसल और मोर्टार में मुट्ठी भर तुलसी के पत्तों को पीस लेना है.

इसके बाद अब एक महीन पेस्ट तैयार कर एक बाउल में रख लें.

फिर इसमें एक छोटा चम्मच सादा दही मिलाएं.

इसेमिलाएं और मिश्रण को अपने चेहरे के साथ-साथ गर्दन पर भी लगाएं.

ताजे पानी से धोने से पहले इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें.

एंटी एजिंग स्किन केयर के लिए हफ्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करें.

4. तुलसी-एलोवेरा

एक मुट्ठी ताजा तुलसी के पत्ते लें.

इन्हें मूसल और मोर्टार की मदद से इसका पेस्ट बना लें.

एक कटोरी में दो चम्मच एलोवेरा जेल लें.

इसमें तुलसी के पत्तों का पेस्ट मिलाएं.

इसे एक साथ मिलाएं.

इसे चेहरे के साथ-साथ गर्दन पर भी लगाएं.

इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें.

इसके बाद ताजे पानी से धो लें.

इस उपाय को हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

स्किन के लिए फायदेमंद तुलसी

तुलसी के हमारे स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए कई फायदे हैं.

ये मुंहासों (Acne) से छुटकारा दिलाने में मदद करती है.

ये त्वचा को डिटॉक्सीफाई करती है.

त्वचा के रूखेपन को दूर करने में मदद करती है.

ये त्वचा (Skin care) के संक्रमण का इलाज करती है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.

