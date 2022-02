face को खूबसूरत बना देंगे ये 5 उपाय, निखार आएगा वापस, हर कोई पूछेगा खूबसूरती का राज

skin care TIPS: हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वह खूबसूरत दिखे. उसका चेहरा गोरा (how to make face fair) हो और उस पर रौनक रहे, हालांकि ये चाहत सभी की पूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे का रंग सांवला होता है तो कुछ का फेस (face care) गर्मियों में काला पड़ जाता है. अगर आप भी अपने चेहरे (face) को गोरा बनाना चाहते हैं तो ये खबर आपकी मदद कर सकती है.

इस खबर में हम आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय (home remedies) लेकर आए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने चेहरे पर न सिर्फ निखार ला सकते हैं बल्कि उसे खूबसूरत और गोरा (how to make face fair) कर सकते हैं.

खान-पान पर फोकस करें

स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चेहरे पर निखार लाने के लिए ब्यूटी क्रीम्स पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय खान-पान पर फोकस करना चाहिए. जितना हो सके चेहरे का रंग निखारने के लिए अंदर से प्रयास करना जरूरी है, इसके लिए अच्छा खानपान होना चाहिए, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स अगर आपके बॉडी में सही हों तो अपने आप चेहरे पर ग्लो आने लगता है.

इन घरेलू उपाय से चेहरा बनेगा गोरा (Face will become fair with these home remedies)

1. शहद का ऐसे करें उपयोग

शहद त्वचा को निखारता है. यह एक ब्लीच की तरह काम करता है और साथ ही त्वचा को मॉश्चराइज करने में भी मददगार है. इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होता है. शहद लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे चेहरे पर पांच मिनट लगाकर छोड़ दीजिए और बाद में गुनगुने पानी से चेहरा साफ कर लीजिए.

2. दही से मसाज करें

चेहरे को गोरा बनाने के लिए दही काम की चीज है. दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, जो कि एक नेचुरल ब्लीच है. हाथ में दही लेकर उससे चेहरे पर मसाज कीजिए और बाद में हल्के गुनगुने पानी से चेहरा साफ कर लीजिए. आपको तुरंत ही रंगत में अंतर नजर आने लगेगा.

3. पपीते का ऐसे करें उपयोग

पपीता एक ऐसा फल है, जो सेहत के साथ त्वचा के लिए बेहद लाभकारी है. यह एक नेचुरल ब्लीच है. आप पपीते का एक टुकड़ा काट लें और उसे अच्छी तरह से चेहरे पर मलें. करीब दो-तीन मिनट बाद चेहरा धो लें. आपको साफ तौर पर अंतर नजर आएगा.

4. कच्चे केले का पेस्ट लगाएं

केले से भी चेहरे की निखार वापस लाया जा सकता है. इसके लिए आधे पके हुए केले को दूध के साथ पीसकर चेहरे पर लगाएं. 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें. यह लाभ (म) पहुंचाता है. गोरा होने के उपाय में केले का इस्तेमाल दादी-नानी के जमाने से की जा रही है.

5. सांवलापन दूर करता है टमाटर

अगर आप सांवलेपन से परेशान हैं तो टमाटर आपकी मदद करेगा. आप टमाटर या अंगूर के रस को चेहरे पर लगाकर सूखने पर धो लें. ऐसा नियमित रूप में करने से चेहरे का सांवलापन दूर होता है. टमाटर गोरे होने के नुस्खे में शामिल होता है.

डिस्क्लेमर- खबर में बताए गए उपाय सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. अगर आपको स्किन संबंधी कोई भी समस्या है तो इस जानकारी पर अमल करने से पहले स्किन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

