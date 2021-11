skin care tips: 1 हफ्ते में आपको खूबसूरत बना देंगे ये 5 उपाय, चमकने लगेगा चेहरा, लंबे समय तक जवां दिखोगे आप!

skin care tips: आजकल की बिजी लाइफ में ज्यादातर लोग त्वचा की देखभाल नहीं कर पाते. वातावरण में मौजूद धूल-मिट्टी, प्रदूषण यानी पलूशन के कण और बदलते मौसम की वजह से त्वचा की रंगत काली पड़ने लगती है. अगर आपके चेहरे का निखार गायब हो गया तो आपक कुछ उपायों की मदद से उसे वापस ला सकती हैं. इस खबर में हम आपके लिए पांच ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके चेहरे को खूबसूरत बनाने में मदद कर सकती हैं.

चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली चीजें (Five things that make the face beautiful)

1. टमाटर

टमाटर को चेहरे के दाग-धब्बे हटाने और रंगत को गोरा बनाने के लिए जाना जाता है. इसमें ढेर सारे विटामिन्स होते हैं, जो न सिर्फ़ दाग-धब्बों को मिटाने में सहायक हैं, बल्कि त्वचा में कोलैजन का स्तर बढ़ा कर त्वचा को सेहतमंद भी बनाते हैं. आप एक टेबलस्पून टमाटर का रस लें और इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे मिलाएं. फिर इसे अपने पूरे चेहरे पर लगाएं. इसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें और फिर चेहरा धो लें.

2. नींबू

नींबू एक ऐसी चीज है, जो सेहत के साथ स्किन के लिए भी बेहद लाभकारी है. स्किन एक्सपर्ट्स की मानें तो नींबू आपके रंग को हल्का करने और गहराई तक सफाई करने में बेहद मददगार है. यह आपकी त्वचा के दाग-धब्बों को भी हटाकर बेदाग बना सकता है. नींबू के रस को बेसन या फिर खीरे के रस के साथ मिलाकर लगाएं और कुछ ही दिनों में फर्क देखें.

3. हल्दी

हम देखते हैं कि हल्दी का प्रयोग सदियों से रूप निखारने के प्राकृतिक तरीके के रूप में किया जाता है. आप इसे कच्चे दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाएं और कुछ ही दिनों में आपका रंग निखर आएगा.

4. बेसन

बेसन एक नैचुरल और प्रभावी फेसपैक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. त्वचा के प्रकार के अनुसार इसमें दूध या दही मिलाकर, थोड़ी सी हल्दी की मात्रा मिलाकर इसका इस्तेमाल करें. चाहें तो इसमें नींबू या टमाटर का रस भी मिला सकते हैं. इसे चेहरे पर लगाने से दाग-धब्बे गायब होते हैं और निखार वापस आता है.



5 चावल का आटा

चावल के आटे में पैरा अमीनो बेन्ज़ोइक ऐसिड होता है, जो सूरज की किरणों से त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है और विटामिन C का उत्पादन भी बढ़ता है. यह पैक बनाने के लिए दो टेबलस्पून चावल के आटे में तीन टेबलस्पून दूध और एक टेबलस्पून शहद मिलाएं. इस मिश्रण को चेहरे पर लगाते हुए सौम्यता से चेहरे की मालिश भी करती जाएं. जब यह पूरे चेहरे पर लग जाए तो इसे 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें और फिर चेहरा धो लें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.​