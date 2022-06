Skin Care Tips: रात में सोने से पहले SKIN पर इस तरह लगाएं हल्दी, दूर होंगी ये समस्याएं, मिलेगा जबरदस्त निखार

Skin Care Tips: हल्दी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, ये न केवल खाने में इस्तेमाल की जाती है, बल्कि त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है. एंटीबैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर हल्दी चेहरे से कील-मुंहासे जैसी दूसरी कई त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है. स्किन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यदि गर्मियों के इस मौसम में प्रतिदिन रात को सोने से पहले चेहरे पर हल्दी लगाई जाए, तो इससे सनटैन दूर होता है और त्वचा में निखार आता है.

चेहरे पर ऐसे लगाएं हल्दी- Apply turmeric on face like this

दो चम्मच हल्दी में गुलाब जल डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें.

आप चाहे तो इसमें एक चम्मच शहद भी मिला सकते हैं.

अब इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके चेहरे पर लगा लें.

ध्यान रहे चेहरे पर ये पेस्ट लगाने से पहले चेहरा अच्छे से धो लें.

अब पेस्ट को पूरी रात चेहरे पर लगा रहने दें.

सुबह उठकर पानी से चेहरे को धो लें.

चेहरा खिला-खिला निखरा और फ्रेश नजर आएगा.

चेहरे पर हल्दी लगाने के फायदे- Benefits of applying turmeric on face

ये फेस पैक चेहरे के दाग-धब्बों को दूर कर त्वचा को बेदाग बनाने का काम करता है. गर्मियों में सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मददगार है. त्वचा की खोई चमक को वापस लाने में बेहद मददगार है. त्वचा पर होने वाली सूजन की समस्या को दूर करने में फायदेमंद है. फाइन लाइंस और रिंकल्स की समस्या से निजात दिलाने में मददगार है. चेहरे पर मौजूद कील-मुंहासों को हटाने में मददगार है.

