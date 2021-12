Skin care: चेहरे की रंगत बदल सकती है हल्दी, बस इन 3 तरीकों से करें इस्तेमाल, ये स्किन प्रॉब्लम्स होंगी दूर

skin care: अगर आप एक निखरी त्वचा चाहती हैं तो ये खबर आपकी मदद कर सकती है. हम आपके लिए लेकर आए हैं हल्दी के फायदे. हल्दी सिर्फ एक मसाला है, जो सेहत के साथ हमारी स्किन का खास ख्याल रख सकती है. ये त्वचा संबंधित समस्याओं जैसे दाग-धब्बे, मुंहासे और झुर्रियों को दूर करने में मदद करती है. ये न केवल त्वचा संबंधित समस्यओं को दूर करने में मदद करेगी बल्कि चेहरे पर निखार भी लाएगी.

चेहरे पर इन तीन तरीकों से लगाएं हल्दी (Apply turmeric on the face in these three ways)

1. शहद और हल्दी मॉइस्चराइजिंग मास्क

1 बड़ा चम्मच ऑर्गेनिक शहद और 1 छोटा चम्मच हल्दी की जरूरत होगी.

शहद और हल्दी का एक पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं.

15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें.

फायदा- ये फेस पैक त्वचा को मॉइस्चराइज करता है. क्योंकि शहद में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. इसका इस्तेमाल घावों और त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है. ये एक प्राकृतिक त्वचा हाइड्रेटर भी है.

2. त्वचा हाइड्रेटर

2 बड़े चम्मच ग्रीक योगर्ट लें

1/4 छोटा चम्मच हल्दी रख लें

1 छोटा चम्मच जैतून का तेल लें

इन सभी को मिक्स करें और लगाएं

इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर धो लें.

फायदा- ये फेस पैक त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है. जैतून का तेल भी बहुत अच्छा है. ये सुस्त त्वचा को फ्रेश रखने में मदद करता है.

3. स्किन ब्राइटनर

1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच बेसन लें

अब 1 छोटा चम्मच जोजोबा तेल भी पास रखें

फिर1 बड़े चम्मच नींबू का रस और दूध की जरूरत होगी.

इन सभी को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें और चेहरे पर लगाएं.

10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें.

इस मास्क को हफ्ते में एक से दो बार इस्तेमाल किया जा सकता है.

फायदा- नींबू के रस में विटामिन सी होता है. इसे मिलाने से धब्बे और हाइपरपिग्मेंटेशन को कम करने में मदद मिलती है. जोजोबा तेल सीबम और झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकता है. इससे मुंहासे भी दूर करने में मदद मिलती है.

