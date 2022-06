Skin care With Amla: ये चीज आपको नहीं होने देगी बूढ़ा, 40 की उम्र में भी दिखोगे जवां, बस जान लें इस्तेमाल का सही तरीका

Amla face pack: उल्टा सीधा खानपान और गलत लाइफस्टाइल के चलते ज्यादातर लोग कम उम्र में ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं. इसके पीछे की बड़ी वजह तनाव को भी बताया जाता है. आपने देखा होगा कि सुंदर और जवां दिखने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन कई बार सही रिजल्ट नहीं मिल पाता. ऐसे में आंवला आपकी मदद कर सकता है. इस खबर में हम आपके लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिनके इस्तेमाल से आप 40 साल तक की उम्र में एक जवां स्किन पा सकते हैं.

आंवला स्किन के लिए फायदेमंद है (Amla is beneficial for the skin)

आंवला स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो त्वचा को कई समस्याओं से दूर करने में मदद कर सकता है.ये एंटीऑक्सीडेंट तत्वों का भी मुख्य स्रोत है, जो व्यक्ति को त्वचा और बालों की कई समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है.

चेहरे पर इस तरह लगाएं आंवाल (Apply amla on face like this)

1. हल्दी-आंवला

एक चम्मच आंवला पाउडर में एक चुटकी हल्दी मिलाएं.

अब पानी के माध्यम से एक पेस्ट तैयार करें.

अब इस पेस्ट को थोड़ी देर के लिए ऐसे ढक कर दें.

बने मिश्रण को 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं.

15 मिनट बाद चेहरे को साधारण पानी से धो लें.

ऐसा करने से व्यक्ति को त्वचा की कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है.

2. मुल्तानी मिट्टी-आंवला

सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी, आंवले पाउडर को एक साथ रख लें

अब पपीते का गूदा और गुलाब जल का होना जरूरी है.

एक कटोरी में पपीते के गूदे में गुलाब जल, मुल्तानी मिट्टी और आंवला पाउडर मिलाएं.

तैयार हुए मिश्रण को 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं.

आप इस मिश्रण का इस्तेमाल हफ्ते में दो बार कर सकते हैं.

ऐसा करने से त्वचा खिली नजर आएगी और त्वचा पर दाग धब्बे नजर आएंगे.

3. लाल मसूर दाल-आंवला

आपके पास आंवले का पाउडर दूध और लाल मसूर दाल का होना बेहद जरूरी है.

अब रात को दूध में लाल मसूर दाल भिगोएं.

अगले दिन जब दाल फूल जाए तो उसमें आंवला का पाउडर डालें.

इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार करें.

अब इस पेस्ट को चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए लगाएं.

15 मिनट बाद चेहरे को साधारण पानी से धो लें.

ऐसा करने से न केवल त्वचा में कुदरती निखार आएगा, बल्कि त्वचा खिली-खिली नजर आएगी.

खाली पेट गुनगुना पानी भी जरूरी

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो चेहरे पर बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने का मतलब है पेट भी बिल्कुल भी ठीक होना नहीं है. क्योंकि आप जैसा खाते हैं वैसा ही दिखते हैं. इसलिए जब आप खराब चीजों का सेवन करते हैं तो आपका पेट खराब रहता है. पेट के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आपको सुबह जल्दी उठकर गर्म पानी पीना चाहिए.

Weight Loss Foods: ये 1 फल कम कर देगा आपका मोटापा, लिवर और इम्युनिटी को करेगा मजबूत, बस ऐसे करना होगा सेवन

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.