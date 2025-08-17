जो सोवत है वो 'फैट' खोवत है... अपना लें फिटनेस कोच के ये 4 वेट लॉस शॉर्टकट, पानी-पानी हो जाएगी चर्बी

वजन घटाने के लिए इंटरनेट पर ढेरों टिप्स मौजूद हैं, कोई कहता है डाइट करो, कोई एक्सरसाइज बढ़ाने की सलाह देता है, तो कोई फास्टिंग को वेट लॉस का सीक्रेट बताता है. लेकिन इन सबके बीच अक्सर लोग उलझ जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी फिटनेस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं या काफी समय से मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं मिल रहे, तो फिटनेस और न्यूट्रिशन कोच राज गणपत के ये 4 आसान और असरदार शॉर्टकट्स आपके काम आ सकते हैं.

राज गणपत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में वेट लॉस के लिए कुछ कारगर टिप्स शेयर किए है. उन्होंने बताया कि ये ‘शॉर्टकट्स’ आपको एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन ये आपकी फिटनेस जर्नी को छोटा जरूर बना सकते हैं, यानी लंबे समय में बेहतर और स्थायी नतीजे दिला सकते हैं.



धीरे-धीरे खाएं

फिटनेस कोच बताते हैं कि जब आप जल्दी-जल्दी खाते हैं, तो जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं. इससे आप अधिक कैलोरी ले लेते हैं, जिससे आपका वजन कम करने का लक्ष्य धीमा पड़ जाता है. धीरे खाने से दिमाग को पेट भरने का सिग्नल समय पर मिलता है, जिससे ओवरईटिंग से बचा जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- Weight Loss Tips: 30 की उम्र में कर रहे वेट लॉस तो आज से ही अपना लें ये 6 आदतें

सही टेक्निक से मूवमेंट करें

चाहे वर्कआउट कर रहे हों या नॉर्मल एक्टिविटी हमेशा सही टेक्निक के साथ करें. गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से चोट लग सकती है, और एक बार चोट लगने के बाद न तो ठीक से एक्सरसाइज हो पाती है और न ही शरीर एक्टिव रह पाता है. इससे कैलोरी बर्निंग रुक जाती है और प्रोग्रेस थम जाती है.

जल्दी सोएं और पर्याप्त नींद लें

राज के अनुसार, अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो शरीर थका हुआ महसूस करता है, मन में सुस्ती आती है, जिससे वर्कआउट करने का मोटिवेशन भी कम हो जाता है. इससे न तो आप ठीक से वर्कआउट कर पाते हैं और न ही हेल्दी खाने के फैसले ले पाते हैं. पूरी नींद लेना न केवल शरीर को रिचार्ज करता है बल्कि मानसिक तनाव भी कम करता है, जो वजन घटाने में मदद करता है.

गलती हो जाए तो तुरंत सुधारें

राज की चौथी सलाह है कि अगर कभी डाइट या वर्कआउट में चूक हो जाए, तो खुद को दोषी महसूस करने की बजाय तुरंत दोबारा सही रास्ते पर लौटें. अगर गलती को नजरअंदाज किया गया, तो वह धीरे-धीरे आदत बन सकती है और मोटापा कम करने के प्रोग्रेस पर ब्रेक लग सकता है. ध्यान रखें जितना जल्दी आप सुधार करते हैं, उतना ही कम नुकसान होता है.

इसे भी पढ़ें- वेट लॉस के बाद भी मोटापे से क्यों नहीं छूट रहा पीछा? डॉक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

