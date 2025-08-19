मुंह खोलकर सोना इस बड़ी बीमारी का देता है संकेत, नॉर्मल समझकर मोल ना लें ये परेशानी!
Advertisement
trendingNow12888303
Hindi NewsHealth

मुंह खोलकर सोना इस बड़ी बीमारी का देता है संकेत, नॉर्मल समझकर मोल ना लें ये परेशानी!

Sleeping With Open Mouth: मुंह खोलकर सोने की आदत को कुछ लोग नॉर्मल मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मुंह खोलकर सोना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. आइए जानते हैं मुंह खोलकर सोने से कौन सी समस्या हो सकती है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंह खोलकर सोना इस बड़ी बीमारी का देता है संकेत, नॉर्मल समझकर मोल ना लें ये परेशानी!

Sleeping With Open Mouth: कुछ लोग मुंह खोलकर सोते हैं. अक्सर लोग मुंह खोलकर सोने की समस्या को नजरअंदाज करते हैं. अधिकतर लोगों को यह नॉर्मल लगता है लेकिन यह ना केवल बुरी आदत है बल्कि यह गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है. अगर आपको मुंह खोलकर सोने की आदत है तो इसे नजरअंदाज ना करें आइए जानते हैं मुंह खोलकर सोने के का क्या कारण है. 

मुंह खोलकर सोना देता है इस बीमारी का संकेत
सर्दी-जुकाम के दौरान मुंह खोलकर सोना आम बात है, क्योंकि सर्दी-जुकाम होने पर सांस लेने में दिक्कत आती है जिस वजह से लोग मुंह खोलकर सोते हैं. लेकिन बिना जुकाम और खांसी के भी अगर आप मुंह खोलकर सोते हैं तो यह साइनस की समस्या का संकेत हो सकता है. मुंह खोलकर सोने से साइनस की समस्या बढ़ सकती है. अगर बच्चे मुंह खोलकर सोते हैं तो टॉन्सिल और एडिनॉइड्स बड़े हो जाते हैं जिस वजह से नाक से सांस लेने में दिक्कत आती है. 

दांतों में कैविटी की भी हो सकती है समस्या 
मुंह खोलकर सोने से गला सूख जाता है जिस वजह से दांतों में कैविटी की समस्या हो सकती है. मुंह खोलकर सोने से दांतों में कैविटी का खतरा अधिक हो जाता है. मुंह खोलकर सोने से नाक से संबंधित बीमारी का रिस्क बढ़ सकता है. मुंह खोलकर सोने से नींद भी पूरी नहीं होती है. 

मुंह खोलकर सोने की समस्या से कैसे पाएं राहत 
इस समस्या या आदत में सुधार करने के लिए आप रोजाना सुबह गुनगुने पानी से गरारे करें. 
रोजाना सुबह प्राणायाम योग करें. प्राणायाम योग करने से नाक से जुड़ी समस्या में सुधार आता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें: आंखों में कटती है रात, दवा नहीं इन एक्सरसाइज से मिलेगी गहरी नींद, स्टडी में हुआ खुलासा! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
एक ट्वीट डिलीट होते ही राहुल गांधी पर फायर हो गई भाजपा, वोट चोरी के दावों पर ट्विस्ट
BJP news
एक ट्वीट डिलीट होते ही राहुल गांधी पर फायर हो गई भाजपा, वोट चोरी के दावों पर ट्विस्ट
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
jammu kashmir news
इंसानियत शर्मसार!जरा सी बहस पर बड़ी बहन ने छोटी को उतारा मौत के घाट,जानें पूरा मामला
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
Srinagar
सरहद पार से फैला रहा दहशत, आतंकी मकबूल के घर हुआ बड़ा एक्शन; संपत्ति कुर्क
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
Supreme Court News
15 साल में हो सकती है मुस्लिम लड़की की शादी? इस याचिका को SC ने क्यों किया खारिज?
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
ISRO
ISRO बना रहा एफिल टावर से भी ऊंचा रॉकेट? 'पहाड़' जितना पेलोड उठाकर पहुंचा देगा स्पेस
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
Gujarat
गुजरात के इस गांव में पहली बार काटे गए दलितों के बाल, दशकों का जातिगत भेदभाव खत्म
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
Betting Apps
गेमिंग बिल को कैबिनेट की मंजूरी, जुआ खेलना अपराध; सट्टेबाजी करने वालों की खैर नहीं
;