मुंह खोलकर सोना इस बड़ी बीमारी का देता है संकेत, नॉर्मल समझकर मोल ना लें ये परेशानी!

Sleeping With Open Mouth: कुछ लोग मुंह खोलकर सोते हैं. अक्सर लोग मुंह खोलकर सोने की समस्या को नजरअंदाज करते हैं. अधिकतर लोगों को यह नॉर्मल लगता है लेकिन यह ना केवल बुरी आदत है बल्कि यह गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है. अगर आपको मुंह खोलकर सोने की आदत है तो इसे नजरअंदाज ना करें आइए जानते हैं मुंह खोलकर सोने के का क्या कारण है.

मुंह खोलकर सोना देता है इस बीमारी का संकेत

सर्दी-जुकाम के दौरान मुंह खोलकर सोना आम बात है, क्योंकि सर्दी-जुकाम होने पर सांस लेने में दिक्कत आती है जिस वजह से लोग मुंह खोलकर सोते हैं. लेकिन बिना जुकाम और खांसी के भी अगर आप मुंह खोलकर सोते हैं तो यह साइनस की समस्या का संकेत हो सकता है. मुंह खोलकर सोने से साइनस की समस्या बढ़ सकती है. अगर बच्चे मुंह खोलकर सोते हैं तो टॉन्सिल और एडिनॉइड्स बड़े हो जाते हैं जिस वजह से नाक से सांस लेने में दिक्कत आती है.

दांतों में कैविटी की भी हो सकती है समस्या

मुंह खोलकर सोने से गला सूख जाता है जिस वजह से दांतों में कैविटी की समस्या हो सकती है. मुंह खोलकर सोने से दांतों में कैविटी का खतरा अधिक हो जाता है. मुंह खोलकर सोने से नाक से संबंधित बीमारी का रिस्क बढ़ सकता है. मुंह खोलकर सोने से नींद भी पूरी नहीं होती है.

मुंह खोलकर सोने की समस्या से कैसे पाएं राहत

इस समस्या या आदत में सुधार करने के लिए आप रोजाना सुबह गुनगुने पानी से गरारे करें.

रोजाना सुबह प्राणायाम योग करें. प्राणायाम योग करने से नाक से जुड़ी समस्या में सुधार आता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: आंखों में कटती है रात, दवा नहीं इन एक्सरसाइज से मिलेगी गहरी नींद, स्टडी में हुआ खुलासा!