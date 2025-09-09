सुबह नींद से जागते ही डेली सिगरेट पीएंगे तो क्या होगा? खून के आंसू रोएंगे ये अंग!
सुबह नींद से जागते ही सिगरेट पीना सेहत के लिए बेहद खतरनाक है. ये न सिर्फ फेफड़ों और दिल को कमजोर करता है, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम और दांतों पर भी बुरा असर डालता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:13 AM IST
Smoking Cigarette in the Morning: कई लोग सुबह उठते ही सबसे पहले सिगरेट पीने की आदत से जकड़े रहते हैं. उन्हें लगता है कि इससे दिन की शुरुआत बेहतर होगी और दिमाग एक्टिव रहेगा. लेकिन ये आदत धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है और गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकती है. खासतौर पर खाली पेट या नींद से उठते ही सिगरेट पीना, हेल्थ पर ज्यादा खतरनाक असर डालता है.

क्यों खतरनाक है सुबह की पहली सिगरेट?
रातभर सोने के दौरान जब शरीर आराम करता है तो फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल रहती है और निकोटिन का असर कम हो जाता है. ऐसे में जैसे ही आप सुबह उठते ही सिगरेट पीते हैं, निकोटिन और टार का असर सीधा फेफड़ों और ब्लडस्ट्रीम पर होता है. ये असर दिन के बाकी वक्त की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित होता है.

सेहत पर पड़ने वाले नुकसान

1. फेफड़ों पर दबाव
सुबह की पहली सिगरेट से फेफड़ों पर अचानक प्रेशर बढ़ता है. ये सेल्स को कमजोर करता है और लंबे समय में फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है.

2. दिल की बीमारियों का खतरा
सुबह उठते ही निकोटिन ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को तेजी से बढ़ाता है. इससे दिल की धड़कनें इरेगुलर हो सकती हैं और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा हो जाता है.

3. डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर
खाली पेट सिगरेट पीने से एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ती है. धीरे-धीरे यह अल्सर और डाइजेशन से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है.

4. मुंह और दांतों की परेशानी
सुबह की पहली सिगरेट से मुंह की दुर्गंध, पीलापन और मसूड़ों की समस्या बढ़ती है. लंबे समय तक ये ओरल कैंसर तक पहुंच सकती है.

5. लत लगने लगती 
सुबह उठते ही सिगरेट पीने की आदत शरीर को निकोटिन का ज्यादा आदी बना देती है. धीरे-धीरे दिनभर ज्यादा सिगरेट की जरूरत महसूस होने लगती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

 

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं.

