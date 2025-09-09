किडनी स्टोन के मरीज भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, शौक-शौक में बन जाएगा जी का जंजाल!

foods that cause kidney stones आज के समय में किडनी में पथरी की समस्या बेहद आम समस्या है. किडनी स्टोन की समस्या को बिना ऑपरेशन दवाई और डाइट की मदद से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है. किडनी स्टोन होने पर डाइट का खास ध्यान रखना होता है. कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए. इन चीजों का सेवन करने से समस्या बढ़ सकती है. आइए जानते हैं किडनी स्टोन पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.

पालक और चॉकलेट

पालक और चॉकलेट जैसी चीजों का अधिक सेवन करने से भी किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है. दरअसल इनमें ऑक्सलेट पाया जाता है जो कि कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी बनाता है. जिन लोगों को किडनी स्टोन है वह इन चीजों का सेवन ना करें.

रेड मीट

ज्यादा मात्रा में रेट मीट का सेवन करना भी फायदेमंद नहीं होता है. रेड मीट का सेवन करना किडनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. रेड मीट में प्यूरीन पाया जाता है जो कि शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाता है. यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा से किडनी स्टोन हो सकता है या फिर समस्या बढ़ सकती है.

ज्यादा मात्रा में नमक

ज्यादा मात्रा में नमक सेवन करना भी खतरनाक हो सकता है. दरअसल नमक का अधिक सेवन करने से किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है. नमक में मौजूद सोडियम शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देते हैं जिस वजह से पथरी की समस्या हो सकती है. किडनी स्टोन के मरीज को पैकेट बंद स्नैक्स, चिप्स आदि इन फूड्स का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए.

सोडा और शुगरी ड्रिंक्स

ज्यादा मात्रा में सोडा और शुगरी फूड्स का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. दरअसल यह फूड्स किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. दरअसल इन फूड्स में फास्फोरस और फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप पाया जाता है जोकि पथरी बनने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.