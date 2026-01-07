घुटनों की ग्रीस खत्म होने पर नहीं करवानी पड़ेगी सर्जरी, वैज्ञानिकों ने ढूंढ ली दवा, जोड़ों के दर्द से मिलेगा छुटकारा!

आज के समय में 40 साल की उम्र आते-आते अधिकतर लोगों के घुटने जवाब दे देते हैं. अधिकतर लोग 40 की उम्र के बाद घुटनों में दर्द की समस्या महसूस करते हैं. सीढ़ियां चढ़ते और उतरते समय में समस्या अधिक महसूस होती है. अक्सर घुटनों में दर्द की समस्या का कार्टिलेज के टूटने या खराब होने पर होता है. ऐसे में लोगों को ऑपरेशन कराना पड़ता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, दरअसल वैज्ञानिकों ने एक दवा की खोज की है जो कार्टिलेज को फिर से बना सकता है या खुद से बढ़ा सकता है.

कार्टिलेज क्या है

घुटनों के जोड़ों में हड्डियों के सिरों में चिकना टिशू होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है. यह कुशन की तरह काम करता है. इसकी मदद से घुटने आसानी से काम करते हैं. बढ़ती उम्र के साथ टिशू धीरे-धीरे पतला हो जाता है या फिर टूटने लगता है. एक बार जब कार्टिलेज खराब हो जाता है तो शरीर खुद से इसे ठीक नहीं कर पाता है.इस कंडीशन में घुटनों में काफी दर्द होता है वहीं चलने-फिरने में काफी दिक्कत आती है. इस कंडीशन में डॉक्टर सर्जरी करते हैं. वहीं वैज्ञानिक की खोज ने लोगों को बड़ी सर्जरी और गाठिया के दर्द को कम करने की उम्मीद बढ़ा दी है.

वैज्ञानिक ने खोज की नई दवा

स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने नई दवा पर काम किया है जो कि 15-PGDH नाम के प्रोटीन को ब्लॉक करती है. वहीं यह दवा शरीर में Prostaglandin E2 तोड़ देता है जो कि कार्टिलेज को हेल्दी रखने और उसे खद से ठीक करने में मददगार हो सकता है.

चूहों पर दिखा असर

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के अनुसार चूहों के घुटनों पर इस दवा का असर देखने को मिला है. चूहों के घुटनों के कार्टिलेज ना केवल पतले होने से बचें बल्कि कार्टिलेज फिर से बढ़ने लगा. उनके जोड़ों की सतह मोटी हुई और वो आसानी से चल फिर पाए. इसकी सबसे खास यह है कि इसमें किसी तरह की सर्जरी का सहारा नहीं लिया गया है.

इंसान पर भी दिख सकता है असर

शोधकर्ताओं ने उन मरीजों पर यह तरीका अपनाया है जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए आए थे. 1 हफ्ते के इलाज के बाद ऊतक में नई कार्टिलेज बनने के संकेत मिले और नुकसान भी कम हुआ है. हालांकि यह दवा अभी मरीज के लिए उपलब्ध नहीं है. अगर यह दवा सफल हुई तो लाखों लोगों को दर्द से राहत पाने के लिए सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

