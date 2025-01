आई-फोन की तरह अपनी हेल्थ को अपडेट करना भूल गए थे स्टीव जॉब्स, एक छोटी सी चूक पड़ गई भारी

Steve Jobs Health Mistakes: एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की जिंदगी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी तकनीक की आज भी तारीफ करती हैं. हालांकि सेहत को दुरुस्त रखने के मामले में वो थोड़े चूक गए और जिंदगी के 60 साल भी पूरे नहीं कर पाए. मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट क्रेग ब्रोकी (Craig Brockie) ने 'एक्स' पर एक थ्रेड शेयर करते हुए बताया कि कैसे जॉब्स ने अपने हेल्थ के मामले में चूक गए

आंतों की सेहत को नजरअंदाज किया

स्टीव जॉब्स को इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस नहीं था कि वो एप्पल से अलग हुए, माक्रोसॉफ्ट के खिलाफ जद्दोजहद की या फिर कैंसर ट्रीटमेंट को न कहा. उनको इस बात का मलाल था कि वो दशकों तक अपनी आंतों की सेहत को इग्नोर करते रहे. डॉक्टर्स को कहे गए उनके आखिरी शब्द ट्रिलियन डॉलर हेल्थ सीक्रेट को एक्सपोज करते हैं.

​दर्द में थे जॉब्स

2003 में, जब एप्पल की कामयाबी पीक पर थी, जॉब्स आई-ट्यून्स लॉन्च के दौरान मंच के पीछे दर्द से कराह रहे थे. जिस शख्स ने तकनीक में क्रांति ला दी, वो अब अपने शरीर के इशारे को अनदेखा नहीं कर सकते थे. एक रूटीन स्कैन ने सच्चाई का खुलासा किया.



— Craig Brockie (@craigbrockie) January 23, 2025