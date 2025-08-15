इम्युनिटी से लेकर डाइजेशन तक, इन समस्याओं का इलाज है किचन में रखा ये मसाला!
इम्युनिटी से लेकर डाइजेशन तक, इन समस्याओं का इलाज है किचन में रखा ये मसाला!

Cloves Benefits: लौंग रसोई का एक खास मसाला है. यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों से भरपूर लौंग कई बीमारियों से बचाव करने में भी मददगार है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 05:19 PM IST


Health Benefits of Cloves: पोषक तत्वों से भरपूर लौंग में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है. इसके साथ-साथ यह डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करने और दांतों की समस्याओं में राहत दिलाता है. हालांकि, एक्सपर्ट गर्मियों में इसके सेवन को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी देते हैं. 

 

लौंग के गुण
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक रिसर्च के अनुसार, लौंग में युजेनॉल नाम के तत्व पाए जाते हैं, जो इंफेक्शन से लड़ने में मददगार है. लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है. इस कारण गर्मियों में लौंग के ज्यादा सेवन से डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं पर बुरा असर पड़ सकता है. खासकर जिन लोगों को एसिडिटी, गैस या पित्त की समस्या है, उन्हें लौंग का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए, वरना यह नुकसान पहुंचा सकता है.

 

ऐसे डाइट में शामिल करें लौंग
आयुर्वेदाचार्य गर्मियों में लौंग को सौंफ, मिश्री या गुलकंद जैसे शीतल खाद्य पदार्थों के साथ लेने की सलाह देते हैं ताकि इसकी उष्णता या गर्मी संतुलित हो. एक्सपर्ट के अनुसार, एक-दो लौंग चाय में डालकर या भोजन में मसाले के रूप में इस्तेमाल करने से गर्मियों में भी लाभ मिल सकता है. यह गले की खराश, सांस की बदबू और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं में राहत दे सकता है.

 

लौंग के फायदे
लौंग के कई फायदे हैं. यह डाइजेशन में सुधार, इम्यूनिटी बढ़ाना और दांत दर्द से राहत शामिल हैं. रिसर्च बताते हैं कि गर्मियों में भी सीमित मात्रा में लौंग का सेवन करने फायदेमंद है. लेकिन ज्यादा सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जो परेशानी पैदा कर सकता है. 

 

आयुर्वेद में लौंग के फायदे
आयुर्वेद में लौंग को बेहद फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद के अनुसार इसे सालभर सेवन किया जा सकता है. गर्मियों में इसे ठंडी चीजों के साथ मिलाकर खाया जा सकता है. 
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें - केवल खाने का स्वाद नहीं, इन बीमारियों के लिए भी बेहद फायदेमंद है लाल मिर्च

 

;