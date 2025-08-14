बॉडी और मन के बीच बैलेंस बनाता है त्रिकोणासन, जानें इस आसन से हेल्थ बेनेफिट

Health Benefits of Trikonasana: त्रिकोणासन या त्रिभुज मुद्रा, योग की ऐसी मुद्रा है, जो शरीर को त्रिकोणीय आकार में लाकर बैलेंस, लचीलापन और ताकत देने का काम करता है. यह शरीर को मजबूती देने के साथ-साथ एनर्जी देने का भी काम करता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी इस आसन का जिक्र किया है. उनके अनुसार, यह आसन छोती को खोलता है, शरीर को एनर्जेटिक बनाता है और मसल्स को भी मजबूत करने में मदद करता है. इसके रोजाना प्रैक्टिस से फिजिकल और मेंटल हेल्थ में सुधार होता है.

त्रिकोणासन करने का सही तरीका

मंत्रालय ने इसे करने का सही तरीका भी बताया है. इसके लिए सीधे खड़े होकर पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पर फैलाएं. दाहिना पैर 90 डिग्री बाहर की ओर और बायां पैर 45 डिग्री अंदर की ओर रखें. इसके बाद दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाएं. सांस लेते हुए दाहिनी और झुकें, दाहिना हाथ दाहिने पैर या जमीन को छुएं. बायां हाथ ऊपर की ओर सीधा रखें, नजर बाएं हाथ की उमगलियों पर हो. इस मुद्रा में 30 से 60 सेकंड तक रुकें और गहरी सांस लें, फिर धीरे-धीरे वापस आएं और इसी तरह से दूसरी ओर भी दोहराएं.

कैसे करना है फायदेमंद?

खाली पेट त्रिकोणासन की प्रैक्टिस करें. साथ ही हल्के कपड़ों में इस आसन को करें. शुरुआत में अगर आपसे ये आसन नहीं हो पाए, तो इसे करने के लिए दीवार का सहारा ले सकते हैं. त्रिकोणासन करने के कई फायदे हैं, ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पीठ दर्द से राहत दिलाता है. इसके साथ-साथ यह पिंडली, जांघ, कमर और कूल्हों की मसल्स को मजबूत करता है. इसे करने से फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है और रेस्पिरेटरी प्रोसेस बेहतर बनता है. त्रिकोणासन बॉडी को बैलेंस करने के साथ मेंटल पीस देने का भी काम करता है. इसे करने से स्ट्रेस भी दूर होता है.

फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद

फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने के साथ-साथ त्रिकोणासन मेंटल और एनर्जी फ्लो को बेहतर बनाने में भी मदद करता है. आयुष मंत्रालय इसे अपने डेली रूटीन में योग की प्रैक्टिस का एक हिस्सा बनाने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स कुछ इसे करते समय कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं. एक्सपर्ट के अनुसार, स्लिप्ड डिस्क, साइटिका, हाई ब्लड प्रेशर या हालिया पेट की सर्जरी वाले लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए. इसके साथ-साथ प्रेगनेंट महिलाओं और गर्दन में दर्द वाले लोगों को भी इसे करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.