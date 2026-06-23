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ओमेगा-3 सप्लीमेंट से याददाश्त में नहीं होता है कोई सुधार, नई रिसर्च में हुआ दावा

आज के समय अधिकतर लोग विटामिन डी और बी 12 सप्लीमेंट के साथ ओमेगा 3 भी खा रहे हैं. कहना है कि ओमेगा 3 का सेवन करने से याददाश्त तेज होती है. ईबायोमेडिसिन में पब्लिश स्टडी के अनुसार ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने ब्रेन फंक्शन पर खास असर नहीं पड़ता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 23, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:49 PM IST
ओमेगा-3 सप्लीमेंट से याददाश्त में नहीं होता है कोई सुधार, नई रिसर्च में हुआ दावा

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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