प्यार में धोखा नहीं, ये बीमारी भी तोड़ सकती है आपका दिल; जानें क्या है 'ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम' का इलाज?

Broken Heart Syndrome: दुनिया भर में लाखों लोग 'ताकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी' से पीड़ित हैं. इसे ही ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है. इस बीमारी के कारण हार्ट मसल्स का साइज बदल जाता है और वे अचानक कमजोर हो जाती हैं. यह आमतौर पर किसी अपने को खोने जैसे गंभीर इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस के कारण होता है. 'ताकोत्सुबो सिंड्रोम' हार्ट फेलियर और समय से पहले मौत का कारण भी बन सकता है. पहले इसके इलाज को लेकर कंफ्यूजन थी लेकिन अब डॉक्टरों का मानना ​​है कि इलाज संभव है.

ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के लक्षण

'ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम' के लक्षण हार्ट अटैक जैसे ही होते हैं. कुछ लोगों को हार्ट फेलियर का अनुभव होता है, जिसके परिणामस्वरूप थकान जैसे दुर्बल करने वाले लक्षण दिखाई देते हैं. ये मेंटल और इमोशनल कंडीशन से उत्पन्न होता है, इसलिए माना जाता रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का इलाज

लेकिन अब, डॉक्टरों के पास इसका जवाब हो सकता है. ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम को लेकर दुनिया के पहले कंट्रोल्ड ट्रायल में पाया गया है कि 12 हफ्ते की कोग्नेटिव बिहेवियरल थेरेपी (सीबीटी) या तैराकी, साइकिलिंग और एरोबिक्स से मरीजों के दिल को ठीक होने में मदद मिल सकती है. इस सफलता का विवरण मैड्रिड में यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के एनुअल कॉन्फ्रेंस में किया गया.

ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम पर हुआ रिसर्च

एबरडीन विश्वविद्यालय में कार्डियोलॉजी के क्लिनिकल लेक्चरर डॉ. डेविड गैंबल ने कहा, "ताकोत्सुबो सिंड्रोम में, हार्ट पर गंभीर असर पड़ता है. इसका असर मरीज पर जीवन भर पड़ा रह सकता है." गैंबल ने कहा कि टेस्ट के आंकड़ों ने "ब्रेन-हार्ट एक्सिस" के महत्व को उजागर किया. बोले, "यह दर्शाता है कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (मनोचिकित्सक के सेशन) या व्यायाम करने से मरीजों को ठीक होने में मदद मिल सकती है. दोनों ही बहुत किफायती उपाय हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे के अध्ययनों से इससे जूझ रहे लोगों की मदद हो सकेगी."

76 मरीजों पर हुई स्टडी

इस स्टडी में ताकोत्सुबो सिंड्रोम से पीड़ित 76 मरीजों को शामिल किया गया, जिनमें से 91 फीसदी महिलाएं थीं, जिनकी औसत आयु 66 वर्ष थी. मरीजों को उनकी इच्छा के मुताबिक सीबीटी, व्यायाम कार्यक्रम या फिर हेल्थकेयर के लिए चुना गया था. सभी को उनके कार्डियोलॉजिस्ट की ओर से सुझाए उपायों को जारी रखने को भी कहा गया. सीबीटी समूह के लिए रिसर्चर्स ने 12 सेशन आयोजित किए और जरूरत पड़ने पर दैनिक सहायता भी प्रदान की गई.

फिजिकल एक्टिविटी से हुआ इलाज

व्यायाम करने वाला समूह 12-सप्ताह के व्यायाम पाठ्यक्रम का हिस्सा बना, जिसमें साइकिलिंग, एरोबिक्स और तैराकी जैसे फिजिकल एक्टिविटी शामिल था, और हर हफ्ते सत्रों की संख्या और तीव्रता में धीरे-धीरे वृद्धि होती गई. रिसर्चर्स ने 31पीमैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक एक इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें यह स्टडी करने में मदद मिली कि मरीज हृदय ऊर्जा का उत्पादन, भंडारण और उपयोग कैसे कर रहे हैं. सीबीटी और व्यायाम करने वाले समूहों में, मरीजों के हृदय को पंप करने के लिए उपलब्ध ईंधन की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो सामान्य देखभाल प्राप्त करने वाले लोगों में नहीं देखी गई.

क्या हुआ नतीजा?

सीबीटी प्राप्त करने वाले मरीज जो पहले छह मिनट में औसतन 402 मीटर तक की दूरी तय करते थे, वो बढ़कर 458 मीटर हो गया. व्यायाम कार्यक्रम पूरा करने वाले लोग जो छह मिनट में पहले 457 मीटर चल पाते थे, वो औसतन 528 मीटर की दूरी तय करने लगे. एक्सपर्ट्स ने कहा कि निष्कर्ष बताते हैं कि ये उपचार आगे चलकर काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इस परीक्षण को वित्तपोषित करने वाली ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की नैदानिक ​​निदेशक डॉ. सोन्या बाबू-नारायण ने कहा: "ताकोत्सुबो सिंड्रोम एक विनाशकारी स्थिति हो सकती है जो किसी बड़ी जीवन घटना के कारण होने पर आपको बेहद संवेदनशील बना देती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.