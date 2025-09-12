ज्यादा नहीं! लगातार बस 4 दिन जंक फूड खाने का दिमाग पर हो सकता है भयंकर असर, स्टडी में हुआ दावा
Advertisement
trendingNow12919836
Hindi NewsHealth

ज्यादा नहीं! लगातार बस 4 दिन जंक फूड खाने का दिमाग पर हो सकता है भयंकर असर, स्टडी में हुआ दावा

Junk Food Harms Your Brain: जंक फूड का सीधा असर व्यक्ति की याददाश्त पर पड़ता है. ऐसा अमेरिका स्थित उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय (यूएनसी) के रिसर्च से पता चला है. इस खबर में हम इस बारे में आपकी डिटेल में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 10:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ज्यादा नहीं! लगातार बस 4 दिन जंक फूड खाने का दिमाग पर हो सकता है भयंकर असर, स्टडी में हुआ दावा

Junk Food Impact on Person Memory: क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो प्री वीकेंड और पोस्ट वीकेंड सेलिब्रेशन के लिए जंक फूड को तरजीह देते हैं? अगर ऐसा है तो ये खबर आपके लिए है! इन फैटी फूड्स का अगर चार दिन भी आप नियमित तौर पर सेवन करते हैं, तो सतर्क हो जाएं क्योंकि ऐसा कर आप अपने शरीर को ही नहीं ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. स्टडी बताती है कि इससे कॉग्निटिव डिसफंक्शन (सोचने-समझने की क्षमता पर नकारात्मक असर) का रिस्क बढ़ता है और धीरे-धीरे याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है.

 

फैटी जंक फूड ब्रेन पर अटैक करता है
अमेरिका स्थित उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय (यूएनसी) के रिसर्च से पता चलता है कि फैटी जंक फूड वजन बढ़ाने या आपको डायबीटिक बनाने से बहुत पहले ही ब्रेन को अटैक करता है यानि इनके नियमित सेवन से सोचने-समझने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

याददाश्त को कमजोर कर सकता है मोटापा
ये परिणाम चेताते और बताते हैं कि हमें मोटापे और याददाश्त को कमजोर करने वाले कारकों पर प्रहार करना चाहिए. जिनमें सबसे पहले नाम आता है वेस्टर्न-स्टाइल जंक फूड (पाश्चात्य शैली से प्रभावित जंक फूड) का.

 

न्यूरॉन पत्रिका बताई ये खास बात
न्यूरॉन पत्रिका में पब्लिश्ड निष्कर्षों से पता चला है कि हिप्पोकैम्पस में ब्रेन सेल्स का एक खास समूह - जिसे सीसीके इंटरन्यूरॉन्स कहा जाता है - हाई फैट डाइट (एचएफडी) खाने के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. सीसीके इंटरन्यूरॉन्स की सक्रियता का कारण ब्रेन के ग्लूकोज इनटेक करने की क्षमता का कमजोर होना है.

 

मेमोरी प्रोसेस करने के तरीकों पर असर पड़ता है
यूएनसी स्कूल ऑफ मेडिसिन में मुख्य अन्वेषक और फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर जुआन सोंग ने कहा कि यह अतिसक्रियता हिप्पोकैम्पस द्वारा स्मृति प्रसंस्करण करने के तरीके को बाधित करती है. ये हाइपरएक्टिविटी हाई फैट डाइट (एचएफडी) लेने के कुछ दिनों बाद तक भी जारी रहती है. इस खोज से यह भी पता चला है कि पीकेएम2 नामक एक प्रोटीन इस समस्या को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. दरअसल, ये प्रोटीन मस्तिष्क कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करता है.

 

UNC न्यूरोसाइंस सेंटर के सदस्य सोंग ने बताया 
UNC न्यूरोसाइंस सेंटर के सदस्य सोंग ने कहा, "हम जानते थे कि आहार और मेटाबॉलिज्म ब्रेन हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हिप्पोकैम्पस में मौजूद सीसीके इंटरन्यूरॉन्स (मस्तिष्क कोशिकाओं के विशिष्ट और कमजोर समूह) मिलेंगे." सोंग ने आगे कहा, "हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हुआ कि ग्लूकोज की कमी होने के बाद इन कोशिकाओं ने तेजी से अपनी गतिविधि बदल दी, और यह बदलाव ही याददाश्त कमजोर करने के लिए काफी था."

 

चूहों पर हुआ टेस्ट
टीम ने ये टेस्ट चूहों पर किया. उन्हें फैटी जंक फूड जैसे उच्च वसा वाले आहार पर रखा. उच्च वसा वाला आहार खाने के चार दिनों के भीतर, परिणामों से पता चला कि मस्तिष्क के स्मृति केंद्र में सीसीके इंटरन्यूरॉन्स असामान्य रूप से सक्रिय हो गए. शोध यह भी दर्शाता है कि मस्तिष्क में ग्लूकोज के स्तर को बहाल करने से वास्तव में अतिसक्रिय न्यूरॉन्स शांत हो गए और चूहों की स्मृति संबंधी समस्याएं ठीक हो गईं.

 

स्टडी से ये पता चला
अध्ययन से पता चलता है कि मोटापा संबंधित न्यूरोडीजेनेरेशन रोकने और ब्रेन हेल्थ को बनाए रखने के लिए खान-पान में बदलाव और कुछ औषधियां सहायक सिद्ध हो सकती हैं. उल्लेखनीय रूप से, रिसर्चर्स ने पाया कि हाई-फैट-डाइट के बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी फायदा पहुंच सकता है. इससे सीसीके इंटरन्यूरॉन्स सामान्य होते हैं और मेमोरी सुधरती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

junk food harms your brainjunk food impact on person memory

Trending news

75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
;