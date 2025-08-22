मटन करी देख मुंह में आता है पानी? चौंका देगी ये स्टडी; गट में सूजन और बीमारियों की बन रही वजह
Advertisement
trendingNow12892461
Hindi NewsHealth

मटन करी देख मुंह में आता है पानी? चौंका देगी ये स्टडी; गट में सूजन और बीमारियों की बन रही वजह

Mutton Cause Gut Related Diseases: मटन करी देखते ही मुंह में पानी आने लगता है? अगर आपको ये डिश बेहद पसंद है, तो ये खबर आपके लिए है. हाल ही में हुए एक रिसर्च में ये पाया गया कि मटन खाने से पेट की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मटन करी देख मुंह में आता है पानी? चौंका देगी ये स्टडी; गट में सूजन और बीमारियों की बन रही वजह

Shocking Facts About Mutton Curry: भारत में बहुत से लोग मटन करी खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी उन लोगों में हैं, जिन्हें मटन करी देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो ये खबर आपके लिए है. हाल ही में आई एक रिसर्च बताती है कि रेड मीट यानी मटन, पोर्क और बीफ, पेट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. यह पेट की सेहत को बिगाड़ सकता है और सूजन पैदा कर सकता है. पेट यानी गट हेल्थ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्युनिटी से जुड़ी होती है. इसलिए इसके बिगड़ने से कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं. इस खबर में हम आपको इस स्टडी के बारे में डीटेल में बताएंगे.  

 

स्टडी क्या कहती है?
चीन की कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम ने चूहों पर एक रिसर्च की है. इस रिसर्च के जरिए इन चूहों को रेड मीट दिया गया और फिर उन्हें एक केमिकल दिया गया, जो आंतों की सूजन यानी कोलाइटिस जैसी स्थिति पैदा करता है. इससे रेड मीट खाने वाले चूहों में भयंकर नुकसान देखने को मिला. उनका वजन कम हुआ, आंत छोटी हो गई और टिश्यू नुकसान पहुंचा. उनके शरीर की इम्यून सेल्स भी जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गई, जिससे आंतों में सूजन बढ़ गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

गट माइक्रोबायोम पर बुरा असर
इस रिसर्च में पाया गया कि रेड मीट सिर्फ सूजन ही नहीं बल्कि गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को भी कम करने का काम करता है. गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया डाइजेशन सिस्टम को सुधारते हैं और इंटेस्टाइनल लाइनिंग लाइनिंग को बचाते हैं. वहीं रेट मीट गुड बैक्टीरिया को कम करने का काम करती है और बैड बैक्टीरिया को बढ़ाती है. इसके कारण कमजोर आंत और सूजन की समस्या बढ़ सकती है. 

 

किन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक?
हालांकि ये रिसर्च इंसानों पर सीधा नहीं किया गया है. लेकिन इसके रिजल्ट से ये पता चलता है कि रेड मीट खाने से इंसानों IBD खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में क्रोहन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को रेड मीट खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है. इसे खाने से उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है.  

 

क्या करना चाहिए?
हालांकि स्टडी ये नहीं कहती है कि रेड मीट पूरी तरह छोड़ना चाहिए. लेकिन अगर आप रेड मीट खाते हैं, तो बैलेंस्ड डाइट लेना बेहद जरूरी है. ऐसे में डाइट में फाइबर से भरपूर मील खाएं, फल-सब्जियां और साबुत अनाज लें. वहीं हो सके तो इसके जगह पर प्रोटीन से भरपूर चीजें जैसे मछली, दाल, अंडे और चिकन डाइट में शामिल करें. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

mutton cause gut related diseasesstudy on mutton

Trending news

बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
Maharashtra news
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
mumbai
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Odisha
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कोलकाता जैसे हमारे शहर...भारत के इतिहास और हमारे फ्यूचर, दोनों की समृद्ध पहचान हैं'... बंगाल में बोले पीएम मोदी
aaj ki taaza khabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कोलकाता जैसे हमारे शहर...भारत के इतिहास और हमारे फ्यूचर, दोनों की समृद्ध पहचान हैं'... बंगाल में बोले पीएम मोदी
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
Kerala
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
Rajgad fort
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
;