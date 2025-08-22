मटन करी देख मुंह में आता है पानी? चौंका देगी ये स्टडी; गट में सूजन और बीमारियों की बन रही वजह

Shocking Facts About Mutton Curry: भारत में बहुत से लोग मटन करी खाना पसंद करते हैं. अगर आप भी उन लोगों में हैं, जिन्हें मटन करी देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो ये खबर आपके लिए है. हाल ही में आई एक रिसर्च बताती है कि रेड मीट यानी मटन, पोर्क और बीफ, पेट के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. यह पेट की सेहत को बिगाड़ सकता है और सूजन पैदा कर सकता है. पेट यानी गट हेल्थ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्युनिटी से जुड़ी होती है. इसलिए इसके बिगड़ने से कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं. इस खबर में हम आपको इस स्टडी के बारे में डीटेल में बताएंगे.

स्टडी क्या कहती है?

चीन की कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम ने चूहों पर एक रिसर्च की है. इस रिसर्च के जरिए इन चूहों को रेड मीट दिया गया और फिर उन्हें एक केमिकल दिया गया, जो आंतों की सूजन यानी कोलाइटिस जैसी स्थिति पैदा करता है. इससे रेड मीट खाने वाले चूहों में भयंकर नुकसान देखने को मिला. उनका वजन कम हुआ, आंत छोटी हो गई और टिश्यू नुकसान पहुंचा. उनके शरीर की इम्यून सेल्स भी जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गई, जिससे आंतों में सूजन बढ़ गई.

गट माइक्रोबायोम पर बुरा असर

इस रिसर्च में पाया गया कि रेड मीट सिर्फ सूजन ही नहीं बल्कि गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को भी कम करने का काम करता है. गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया डाइजेशन सिस्टम को सुधारते हैं और इंटेस्टाइनल लाइनिंग लाइनिंग को बचाते हैं. वहीं रेट मीट गुड बैक्टीरिया को कम करने का काम करती है और बैड बैक्टीरिया को बढ़ाती है. इसके कारण कमजोर आंत और सूजन की समस्या बढ़ सकती है.

किन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक?

हालांकि ये रिसर्च इंसानों पर सीधा नहीं किया गया है. लेकिन इसके रिजल्ट से ये पता चलता है कि रेड मीट खाने से इंसानों IBD खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में क्रोहन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को रेड मीट खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है. इसे खाने से उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है.

क्या करना चाहिए?

हालांकि स्टडी ये नहीं कहती है कि रेड मीट पूरी तरह छोड़ना चाहिए. लेकिन अगर आप रेड मीट खाते हैं, तो बैलेंस्ड डाइट लेना बेहद जरूरी है. ऐसे में डाइट में फाइबर से भरपूर मील खाएं, फल-सब्जियां और साबुत अनाज लें. वहीं हो सके तो इसके जगह पर प्रोटीन से भरपूर चीजें जैसे मछली, दाल, अंडे और चिकन डाइट में शामिल करें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.