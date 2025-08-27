क्या खाली पेट गर्म चाय-कॉफी पीने से बढ़ जाता है कैंसर का खतरा, स्टडी में बड़ा खुलासा!

अक्सर लोग सुबह की शुरुआत एक कप गर्म चाय या कॉफी से करते हैं. यह दिनभर की थकान को दूर करने का जरिया बन चुका है और कुछ के लिए तो यह कभी न छूटने वाली आदत बन गई है. लेकिन, अगर आप भी रोजाना खाली पेट गर्म चाय या कॉफी पीते हैं, तो यह आदत आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है. वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि खाली पेट गर्म ड्रिंक्स का सेवन करने से एसोफैजियल कैंसर यानी फूड पाइप का कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

लंबे समय तक कॉफी-चाय पीने से हो सकता है कैंसर

Add Zee News as a Preferred Source

इस रिसर्च में पाया गया है कि अत्यधिक गर्म पेय पदार्थ, जैसे कि खौलती चाय या कॉफी, अगर लंबे समय तक रोजाना पी जाए तो यह फूड पाइप की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है. ये कोशिकाएं बार-बार गर्मी के संपर्क में आने से धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होती जाती हैं और यही नुकसान आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकता है.

स्टडी में हुआ खुलासा

यूके बायोबैंक की इस स्टडी में करीब 5 लाख लोगों पर शोध किया गया. इस रिसर्च को अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का भी समर्थन मिला. इसमें बताया गया कि जो लोग रोजाना 8 से 10 कप गर्म ड्रिंक्स पीते हैं, उन्हें एसोफैजियल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा नामक कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है.

फूड पाइप हो सकता है नुकसान

रिसर्च में यह भी स्पष्ट किया गया कि जितनी ज्यादा गर्म ड्रिंक आप पीते हैं, खतरा उतना ही ज्यादा होता है. इससे फूड पाइप में सूजन आने लगती है और वहां के टिश्यू टूटने लगते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बनता है. एसोफैजियल कैंसर गले और पेट के बीच की उस नली में होता है, जिससे होकर हमारा खाना और पेय पदार्थ पेट तक पहुंचता है. यह नली बेहद नाजुक होती है और गर्म चीजें इसे सीधा नुकसान पहुंचाती हैं. लंबे समय तक यह नुकसान चलता रहे तो वहां की कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं और कैंसर बनने लगता है.

एसोफैजियल कैंसर के शुरुआती लक्षण नहीं दिखते

इस कैंसर की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसके लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते. अक्सर लोग इसे सिर्फ सीने की जलन, एसिडिटी या खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और जब तक सही पहचान होती है तब तक यह बीमारी गंभीर रूप ले चुकी होती है.

एसोफैजियल कैंसर के लक्षण

फूड पाइप कैंसर के कुछ मुख्य लक्षणों में भोजन निगलने में दिक्कत, सीने में दर्द या दबाव महसूस होना, बार-बार खांसी आना और आवाज में बदलाव शामिल हैं. इससे बचाव का सबसे सरल तरीका है चाय या कॉफी को थोड़ा ठंडा करके पीना. इसके अलावा, तंबाकू, सिगरेट और शराब जैसी चीजों से भी दूरी बनाएं, क्योंकि ये सभी एसोफैजियल कैंसर के खतरे को और बढ़ा सकते हैं. ज्यादा एसिडिटी की शिकायत हो, तो डॉक्टर से समय पर परामर्श लें. मोटापा भी एक बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए हेल्दी डाइट और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

इसे भी पढ़ें: हाथ-पैरों में रहती है झुनझुनी, कहीं इस विटामिन की कमी तो नहीं जिम्मेदार?