एक्सरसाइज करते समय नजर आते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, ना करें नजरअंदाज!

अक्सर आपने सुना या पढ़ा होगा कि डांस करते-करते या फिर जिम में एक्सरसाइजके दौरान व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई. ऐसे में लोगों के जेहन में कई सवाल आते हैं क्या एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के लक्षण की पहचान कैसे करें, एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक आने वाला है कैसे पता करें? इस लेख में जानते हैं एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के लक्षण.

अचानक सिर घूमना

एक्सरसाइज करते समय चक्कर आना या फिर सिर घूमना हार्ट अटैक का संकेत होता है. दरअसल जब शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो दिमाग में ब्लड फ्लो कम हो जाता है ऐसे में चक्कर आना या फिर सिर घूमने की शिकायत हो सकती है. अगर जिम करते समय आपको चक्कर आता है या फिर सिर घूमता है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान सांस लेने में दिक्कत

फिजिकल एक्सरसाइज करते समय सांस लेने में या फिर सांस फूलने की समस्या होती है तो इसे नजरअंदाज ना करें. वर्कआउट करते समय अगर सांस उखड़ने लगती है तो इस कंडीशन को हल्के में ना लें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

बहुत ज्यादा पसीना आना

जिम में वर्कआउट के दौरान पसीना आना नॉर्मल हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा पसीना आना या फिर ठंडा पसीना आना हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है. बहुत ज्यादा पसीना तब आता है जब हार्ट को ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ऐसे में इस संकेत को नजरअंदाज ना करें.

काफी ज्यादा थकान या फिर कमजोरी महसूस होना

एक्सरसाइज के दौरान काफी ज्यादा थकान या फिर कमजोरी महसूस करना भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है. हार्ट अटैक आने से पहले शरीर में काफी थकान या फिर कमजोरी महसूस होती है. ऐसे में इस लक्षण को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

