Diabetes होने का कारण आपको आज तक गलत पता है, स्पेशलिस्ट ने बताया-शुगर सिर्फ मोटापा बढ़ाता है, डायबिटीज के लिए असली दोषी ये चीजें
What Cause Diabetes: हाई ब्लड शुगर या डायबिटीज के लिए चीनी को पूरी तरह दोष देना गलत है. अगर आपके भोजन में नमक और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा ज्यादा है, तो सतर्क हो जाइए. ये मीठे से कहीं अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:49 PM IST
अभी तक आपने सुना होगा कि ज्यादा चीनी खाने से डायबिटीज होता है. लेकिन एक हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, यह पूरी तरह सच नहीं है. डॉ. विशाखा शिवदासानी, जो एक लाइफस्टाइल डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, का कहना है कि चीनी खुद डायबिटीज की सीधी वजह नहीं है.

उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि अगर आपका वजन कंट्रोल है, आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं और बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, तो सिर्फ मीठा खाने से आपको डायबिटीज नहीं होगी. हां, अगर पहले से डायबिटीज है, तो चीनी इस मेडिकल कंडीशन को खराब जरूर कर सकती है. 

डायबिटीज की असली वजह क्या है?

डॉ. शिवदासानी के अनुसार, सुबह नाश्ते में खाए जाने वाला सीरियल, बहुत ज्यादा मात्रा में चावल और रोटी का सेवन, नमकीन चिप्स, यहां तक कि नमकीन बिस्कुट खाने से भी डायबिटीज हो सकता है. क्योंकि ये सभी चीजें शरीर में पहुंचकर ग्लूकोज में बदलती है और ब्लड शुगर को हाई करती हैं.

नमक और डायबिटीज का कनेक्शन

कई शोध बताते हैं कि ज्यादा नमक का सेवन टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है. नमक शरीर में बीपी को बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या को पैदा करता. इससे शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है.

नमक कैसे बनता है खतरा? 

एक्सपर्ट बताती हैं कि ज्यादा नमक खाने से रेनिन-एंजियोटेंसिन सिस्टम दब जाता है, जो किडनी और हार्ट के कार्यों को प्रभावित करता है. इसके अलावा नमक के कारण ज्यादा प्यास लगती है, जिससे व्यक्ति ज्यादा मीठे पेय पदार्थ पीता है.

डायबिटीज के अन्य रिस्क फैक्टर

एक्सपर्ट बताती हैं कि शरीर का वजन बढ़ना डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण है. इसके अलावा जो लोग शारीरिक रूप से कम एक्टिव हैं, उन्हें डायबिटीज का जोखिम दोगुना होता है. धूम्रपान से भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ता है. स्लीप एपनिया जैसे रोग और फेमिली हिस्ट्री भी इसके जोखिम से जुड़ी है. 

कैसे करें बचाव?

डायबिटीज से बचने के लिए सिर्फ मीठा कम खाना काफी नहीं है. इसके लिए संतुलित मात्रा में नमक और कार्बोहाइड्रेट लें, प्रोसेस्ड फूड से बचें, नियमित व्यायाम करें, वजन कंट्रोल रखें और पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
 

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

