दाग-धब्बे, झुर्रियां और बेजान स्किन से छुटकारा दिलाएगी ये चीज, मिलेगा जबरदस्त निखार, जानें कैसे करें यूज

Summer Skin Care: इन दिनों हो रही गर्मी लोगों का पसीना छुड़ा रही है. भीषण गर्मी के चलते त्वचा थकी-थकी और बेजान दिखाई देती है. साथ प्रदूषण, धूल-मिट्टी और धूप के कारण आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. ऐसे में आपकी स्किन में गंदगी चिपक जाती है और गंदगी के कारण आपकी त्वचा रूखी और बेजान दिखाई दे सकती है. यही वजह है कि गर्मियों के मौसम में स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करना चाहिए.

बेजान, रूखी और दाग-धब्बों वाली स्किन से छुटकारा पाने के लिए आप दही, शहद, दूध, एलोवेरा से बने फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनके इस्तेमाल से आपकी स्किन में नमी बनी रहेगी. साथ ही चेहरे पर निखार आएगा.

गर्मियों में स्किन के लिए फायदेमंद हैं ये फेस पैक- This face pack is beneficial for the skin in summer

1. केले और शहद का फेस पैक

सबसे पहले आधा केला लेकर पीस लें. फिर इसमें 2 टी स्पून शहद मिलाएं. इसके बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएं. फिर फेस पैक सूखने दें. अब आप इसे गुनगुने पानी से धो लें.

लाभ- इस फेस पैक से त्वचा की थकान कम होती है और निखार आता है. इस पैक में मौजूद केला और शहद आपकी स्किन को अच्छे से मॉइश्‍चराइज करता है.

2. दही और फ्रेश क्रीम फेस पैक

फेस पैक बनाने के लिए सादा दही लें. फिर इसमें ताजी क्रीम या दूध मिलाएं. इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाएं. इसके अलावा थोड़ा सा गुलाब जल भी लें. इस पैक को 15- 20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं. फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें.

लाभ- चेहरे की थकान और गंदगी दूर करने में दही फायदेमंद है. दही और फ्रेश क्रीम के इस्तेमाल से आपके स्किन का रूखेपन दूर होता है और नमी आती है.

3. कॉफी फेस पैक

सबसे पहले आप 2 टी स्पून शहद लें. इसमें 6 टी स्पून कॉफी पाउडर डालें. फिर आप 1 टी स्पून जैतून का तेल डालें. इस मिश्रण को चेहरे पर 30 मिनट तक लगा छोड़ दें. फिर सामान्य पानी से चेहरा धो लें.

लाभ- एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कॉफी आपकी रुखी, बेजान और थकी हुई त्वचा में निखार लाने का काम करती है.

4. केसर और नारियल दूध फेस पैक

सबसे पहले नारियल दूध लें. फिर इसमें एक चुटकी केसर मिलाएं. अब इसे कुछ देर के लिए उबालें. ठंडा होने पर इसे चेहरे पर लगाएं. सूखने के बाद पानी से चेहरा धो लें.

लाभ- आपकी स्किन में चमक लाने मदद करता है और नारियल दूध आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है.

5. एलोवेरा जेल फेस पैक

पहले आप 2 टी स्पून एलोवेरा जेल लेना है. अब इसमें 1 टी स्पून गुलाब जल को मिला लें. इसके बाद इसे अपने चेहरे पर लगाएं. 30 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें. सूखने के बाद इसे गुनगुने पानी से धो डालें.

लाभ- ये आपकी स्किन से डैड सेल्स को निकालने में लाभकारी होता है.\

