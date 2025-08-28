सुबह-सुबह दिखते हैं किडनी डैमेज के ये संकेत, लक्षण देखते ही जाएं डॉक्टर के पास!
Advertisement
trendingNow12900052
Hindi NewsHealth

सुबह-सुबह दिखते हैं किडनी डैमेज के ये संकेत, लक्षण देखते ही जाएं डॉक्टर के पास!

किडनी शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है. किडनी खराब होने पर पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है. किडनी में खराबी होने पर सुबह-सुबह ये लक्षण नजर आते हैं. इन संकेत की पहचान कर किडनी की समस्या को ठीक किया जा सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह-सुबह दिखते हैं किडनी डैमेज के ये संकेत, लक्षण देखते ही जाएं डॉक्टर के पास!

किडनी शरीर का सबसे जरूरी अंग है. किडनी शरीर के टॉक्सिंस को यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकालता है. किडनी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करता है. किडनी में किसी तरह की समस्या होने पर पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है. किडनी डैमेज से पहसे शरीर में कुछ संकेत नजर आते हैं. इन संकेत की पहचान कर किडनी को डैमेज होने से बचाया जा सकता है. आइए जानते हैं सुबह-सुबह किडनी डैमेज के लक्षण. 

चेहरे और आंखों के नीचे सूजन 
किडनी जब सही से काम नहीं करती हैं तो शरीर में पानी और सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती हैं जिस वजह से आंखों के नीचे सूजन देखने को मिलती है. सूबह उठते ही चेहरे की सूजन सबसे ज्यादा नजर आती है. जैसे-जैसे दिन बढ़ता है सूजन हल्की होने लगती है. 

थकान और कमजोरी 
नींद पूरी करने के बाद सुबह-सुबह थकान, आलस महसूस होना भी किडनी में खराबी का संकेत हो सकता है. किडनी जब सही से काम नहीं करती हैं तो शरीर में एरिथ्रोपॉयटिन हार्मोन नहीं बन पाता है जिस वजह से रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं. अगर आपको लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती है तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

पेशाब में झाग आना 
सुबह-सुबह पेशाब करते समय पेशाब में झाग आना या फिर पेशाब का रंग डार्क येलो होना भी किडनी डैमेज का संकेत हो सकता है. इस कंडीशन को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

पेट के निचले हिस्से में दर्द 
किडनी में सूजन, पथरी या फिर अन्य समस्या होने पर पेट या कमर के निचले हिस्से में काफी दर्द होता है. लगातार कमर और पेट के निचले हिस्से में दर्द की समस्या को नजरअंदाज ना करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इस भी पढ़ें:  पेट में अल्सर होने पर दिखते हैं ये लक्षण, आयुर्वेद से जानें इसका इलाज! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
;