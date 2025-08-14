बाथरूम में दिखते हैं आंत में कैंसर के ये बड़े लक्षण, नजरअंदाज करना जान पर पड़ सकता है भारी!

बड़ी आंत का कैंसर जिसे कोलन कैंसर कहते हैं. हर साल लाखों लोग कोलन कैंसर से अपनी जान गवा रहे हैं. कोलन कैंसर के शुरुआत में कुछ लक्षण नजर आते हैं अधिकतर लोग इन लक्षणों की अनदेखी कर देते हैं जिस वजह से कोलन कैंसर के बारे में काफी देर से पता चलता है. हम आपको कोलन कैंसर के शुरुआती लक्षण के बारे में बताएंगे जो कि सुबह टॉयलेट जाने पर नजर आते हैं.

मल से खून आना

सुबह के समय मल से खून आना नॉर्मल नहीं है. अगर आपके मल में खून आ रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. क्योंकि यह कोलन कैंसर का संकेत हो सकता है.

कब्ज की समस्या का होना

अक्सर लोगों को कब्ज की समस्या हो सकती है. लेकिन लंबे समय से कब्ज की समस्या होना खतरनाक हो सकता है. दरअसल लंबे समय तक कब्ज का होना या फि बार-बार कब्ज की दिक्कत होना आंत में कैंसर का संकेत हो सकता है. ऐसे में इस संकेत को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

मरोड़ें उठने का दर्द

सुबह के समय पेट में दर्द या फिर मरोड़ें उठना भी कोलन कैंसर का बड़ा संकेत हो सकता है. लंबे समय तक पेट में दर्द और मरोड़ें की समस्या है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

