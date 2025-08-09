रीढ़ की हड्डी में गैप होने पर दिखते हैं ये लक्षण, अनदेखी खराब कर देगी आपका शरीर!
रीढ़ की हड्डी में गैप होने पर दिखते हैं ये लक्षण, अनदेखी खराब कर देगी आपका शरीर!

गलत पॉश्चर में बैठकर काम करने से रीढ़ की हड्डी में गैप हो सकता है. रीढ़ की हड्डी में गैप होने पर शरीर में ये लक्षण नजर आते हैं. इन संकेतों की अनदेखी ना करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:43 PM IST
गलत पॉश्चर में बैठने से स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी पर काफी बुरा असर पड़ सकता है. लंबे समय तक कुर्सी पर गलत पॉश्चर में बैठकर काम करने रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या हो सकती है. गलत पॉश्चर में बैठने से रीढ़ की हड्डी में गैप हो सकते हैं. रीढ़ की हड्डी में गैप होने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षणों को नजरअंदाज करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

कट-कट की आवाज 
रीढ़ की हड्डी से कट-कट की आवाज आना स्पाइलन गैप का बड़ा कारण हो सकता है. कट-कट की आवाज को नजरअंदाज ना करें. 

उठने-बैठने में दिक्कत आना 
उठने-बैठने में दिक्कत महसूस होना रीढ़ की हड्डी में गैप होने का संकेत हो सकता है. वजन उठाते समय रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होना, रीढ़ की हड्डी में गैप हो सकता है. 

कमर में दर्द 
पीठ या कमर में दर्द होना स्पाइनल गैप का बड़ा संकेत होता है. पीठ और कमर दर्द होने पर अक्सर लोग घरेलू उपाय करते हैं. समय के साथ-साथ समस्या बढ़ने लगती है. आपको पीठ और कमर में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर के पास जाएं. 

शरीर की मूवमेंट होने पर दर्द 
शरीर की मूवमेंट जैसे लेफ्ट या राइट तरफ घुमने से रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो यह स्पाइनल गैप का संकेत हो सकता है. रीढ़ की हड्डी में होने वाले दर्द को नजरअंदाज ना करें तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

शिल्पा

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

