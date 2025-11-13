हर मामूली बीमारी में कैंडी की तरह खाते हैं एंटीबायोटिक? खतरनाक है ये ट्रेंड, दुनिया देख रही अंजाम

Antibiotic Side Effects: दुनिया आज जिस सबसे खतरनाक हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रही है, वो है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (Antimicrobial resistance) यानी इंफेक्शन का दवा प्रतिरोधी हो जाना. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) की अक्टूबर 2025 में आई रिपोर्ट के मुताबिक एएमआर (AMR) ग्लोबल लेवल पर एक बड़े खतरे का रूप ले रहा है.

नाकाम हो रहा एंटीबायोटिक

हर छठा बैक्टीरियल इंफेक्शन नॉर्मल एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक नहीं हो रहा. इसका मतलब ये है कि जो दवाएं पहले जिंदगी बचाने का काम करती थीं, वो अब बेअसर होती जा रही हैं. ये कंडीशन धीरे-धीरे दुनिया के हर हिस्से में फैल रही है और मेडिकल साइंस के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर रही है.

बिना सोचे-समझे दवा खाना खतरनाक

इसकी जड़ में शायद हम लोग ही हैं, जो हल्के बुखार और सर्दी-जुकाम में भी तुरंत दवा खाने लगते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ले लेते हैं. कई बार वे दवा का पूरा कोर्स किए बिना ही उसे छोड़ देते हैं. ऐसा करने से शरीर में मौजूद जीवाणु अधमरे रह जाते हैं और उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है. अगले इंफेक्शन में वही दवा असर नहीं करती. यही कारण है कि आज अस्पतालों में ऐसे मरीज बढ़ रहे हैं जिन्हें इलाज के लिए नई और ज्यादा पावरफुल दवाएं देनी पड़ती हैं.

बढ़ रहा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस

WHO का कहना है कि दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्रों में हर तीसरा संक्रमण अब दवा प्रतिरोधी हो गया है. ये आंकड़ा बेहद डराने वाला है क्योंकि इन इलाकों में आबादी का घनत्व ज्यादा है और स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं. एंटीबायोटिक का हद से ज्यादा इस्तेमाल सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, बल्कि पशुओं और कृषि में भी किया जा रहा है. जानवरों को जल्दी बढ़ाने और बीमारियों से बचाने के लिए इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल होता है, जो आखिरकार हमारे खाने के जरिए शरीर में पहुंच जाती हैं.

कैंसर से भी बड़ा खतरा मुमकिन

हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो आने वाले सालों में नॉर्मल इंफेक्शन जैसे निमोनिया, टाइफाइड या यूरिन इंफेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है (2019 में छपी स्टडी) कि साल 2050 तक हर साल तकरीबन एक करोड़ मौत सिर्फ मेडिसिन रेजिस्टेंट इंफेक्शन से हो सकती हैं. ये संख्या कैंसर से होने वाली मौतों से भी ज्यादा होगी.

कैसे बच सकते हैं आप?

इस संकट से बचने का रास्ता हमारे अपने जिम्मेदार व्यवहार से शुरू होता है. किसी भी दवा को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए. जब भी एंटीबायोटिक दी जाए, तो उसका पूरा कोर्स पूरा करना आवश्यक है, चाहे तबीयत पहले ही ठीक क्यों न लगने लगे. अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण के नियमों का पालन और स्वास्थ्य कर्मियों को सही प्रशिक्षण देना भी उतना ही जरूरी है.

WHO की कोशिश

यही वजह है कि 17 से 24 नवंबर 2025 को वर्ल्ड एएमआर अवेयरनेस वीक के तौर पर मनाया जा रहा है. डब्ल्यूएचओ ने इस बार डब्ल्यूएएडब्ल्यू का थीम "अभी काम करें: वर्तमान की रक्षा करें, भविष्य को सुरक्षित करें" रखा है ताकि मौजूदा हालात को समझ कर अपने फ्यूचर को सिक्योर रख सकें.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.