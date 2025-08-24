70 साल की मां और 9 साल की बेटी मुझ पर डिपेंडेंट... तनिष्ठा चटर्जी ने कैंसर होने की वजह पर कही ये बात, स्टेज 4 पर शरीर में फैला ब्रेस्ट कैंसर
Health

70 साल की मां और 9 साल की बेटी मुझ पर डिपेंडेंट... तनिष्ठा चटर्जी ने कैंसर होने की वजह पर कही ये बात, स्टेज 4 पर शरीर में फैला ब्रेस्ट कैंसर

तनिष्ठा चटर्जी स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही हैं. यह जानकारी उन्होंने अपनी एक पोस्ट में शेयर की. एक्ट्रेस को ब्रेस्ट कैंसर है, जो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल गया है जिससे इलाज मुश्किल हो गया है.  

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:43 PM IST
बॉलीवुड की 'गुलाब गैंग', 'पार्च्ड' और 'जोरम' जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी ने हाल ही में अपने पोस्ट में खुलासा किया कि उन्हें स्टेज 4 ब्रेस्ट  ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर है. ये जानकारी उन्होंने अपनी एक तस्वीर के साथ शेयर की, जिसमें वे बिना बालों के, मुस्कुराती हुई सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं.

 44 साल की एक्ट्रेस ने बताया कि यह जंग उनके लिए बेहद कठिन है, खासकर इसलिए क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने अपने पिता को भी कैंसर के चलते खो दिया. उन्होंने लिखा, "अब इससे बुरा क्या हो सकता है? मेरी 70 साल की मां और 9 साल की बेटी दोनों पूरी तरह मुझ पर निर्भर हैं.'' बावजूद इसके, उन्होंने इस पोस्ट को दर्द की नहीं, बल्कि प्यार और ताकत की कहानी कहा.

इसे भी पढे़ं- 100 की उम्र में इस 1 लक्षण से फर्स्ट स्टेज पर पहचाना ब्रेस्ट कैंसर, बिना किमोथेरेपी हुईं कैंसर फ्री

ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर क्या होता है?

स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर की वो कंडीशन होती है जब कैंसर शरीर के मूल हिस्से (जैसे फेफड़े या स्तन) से फैलकर किसी अन्य हिस्से तक पहुंच चुका होता है, लेकिन यह फैलाव सीमित मात्रा में होता है. यानी कैंसर की कोशिकाएं शरीर में फैली होती हैं, परंतु ज्यादा नहीं. आमतौर पर 1 से 5 स्थानों तक. स्टेज 4 का मतलब है कि बीमारी गंभीर स्तर पर है, लेकिन अगर समय रहते इलाज मिले, तो मरीज के लिए बेहतर जीवन की संभावना बनी रह सकती है.

कैंसर से जंग में मिला दोस्तों का साथ

तनिष्ठा ने बताया कि इस मुश्किल समय में उन्हें सबसे ज्यादा सहारा फीमेल फ्रेंड्स से मिला. उन्होंने दीया मिर्जा कोंकणा सेन शर्मा, शबाना आजमी, दिव्या दत्ता, ऋचा चड्ढा और विद्या बालन जैसी दोस्तों का नाम लेते हुए उनका आभार जताया. उन्होंने कहा, "सबसे अंधेरे पलों में मुझे एक ऐसा प्यार मिला, जो बिना शर्त मेरे साथ खड़ा रहा, मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया. मेरे दोस्तों और परिवार की मदद ने मेरी मुस्कान बनाए रखी."

बीमारी की कोई तय वजह नहीं होती

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में तनिष्ठा ने बताया कि उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उन्हें कैंसर कैसे हो गया, क्योंकि वे हमेशा फिटनेस और हेल्थ को लेकर सजग रही हैं. उन्होंने कहा, “बीमारी के लिए कोई साफ कारण नहीं होता. ऐसा कोई नियम नहीं कि अगर आप हेल्दी रहें तो आपको कैंसर नहीं होगा. यह बस हो जाता है.”

कैंसर का पता लगना किसी झटके से कम नहीं था

तनिष्ठा ने बताया कि जब उन्हें कैंसर का पता चला, तो उनके परिवार और दोस्तों के लिए यह चौंकाने वाली खबर थी. यह एक झटका था, जिससे उबरने में समय लगा. क्योंकि कुछ समय पहले ही उनके पिता की मृत्यु भी कैंसर की बीमारी के कारण ही हुई थी. 

इलाज के साथ जीवन की जंग

पिछले आठ महीनों के दौरान न सिर्फ इलाज चुनौतीपूर्ण रहा, बल्कि मेडिकल इंश्योरेंस जैसे मुद्दों से जूझना भी आसान नहीं था. तनिष्ठा कहती हैं कि इस दौरान उन्होंने जीवन के कई पहलुओं को करीब से देखा और इस सफर ने उन्हें भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाया.

इसे भी पढ़ें- 2 बार ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो चुकी ये फेमस एक्ट्रेस, सबसे छिपाया, इस थेरेपी से बची जान

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
 

 

