किडनी को डैमेज करते हैं ये फूड्स, गुर्दा सड़ने से पहले डाइट से बाहर कर दें ये चीजें!

किडनी शरीर का सबसे जरूर अंग होता है. स्वस्थ शरीर के लिए किडनी का हेल्दी होना बेहद जरूरी है. आज के समय में अनहेल्दी डाइट और गलत खानपान की वजह से किडनी पर बुरा असर पड़ता है. आजकल कुछ लोग ऐसे फूड्स का सेवन करते हैं जिसका किडनी पर बुरा असर पड़ता है. आइए जानते हैं किन फूड्स का सेवन करन से किडनी खराब हो सकती है.

बहुत ज्यादा नमक का सेवन

नमक भले ही खाने का स्वाद बढ़ाता है लेकिन ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. दरअसल ज्यादा नमक का सेवन करने से शरीर में सोडियम इनेटक बढ़ जाता है जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. जिससे किडनी पर ज्यादा असर पड़ता है. who के अनुसार रोजाना 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए.

प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड्स

बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं तो किडनी की समस्या हो सकती है. प्रोसेस्ड फूड्स में आर्टिफिशियल शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अनहेल्दी फैट और सोडियम होता है जो कि किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है. प्रोसेस्ड फूड की जगह आप फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं.

पानी ना पीना

कम पानी पीने की वजह से भी किडनी पर काफी असर पड़ता है. पानी कम पीने की वजह से भी किडनी खऱाब हो सकती है. पानी किडनी वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है. ऐसे में पर्याप्त पानी पीना किडनी की सेहत के लिए बेहद जरूरी है.

ज्यादा मात्रा में मीट खाना

मीट प्रोटीन सोर्स होता है जो कि मांसपेशियों का निर्माण करता है. लेकिन लंबे समय तक मीट का सेवन करना किडनी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है. रेड मीट का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से किडनी डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है.

डीप फ्राइड स्नैक्स

डीप फ्राइड फूड्स स्वाद में बेहद अच्छे लगते हैं लेकिन लंबे समय तक डीप फ्राइड फूड्स का सेवन करना किडनी की समस्या को बढ़ा सकता है. डीप फ्राइड फूड में ट्रांस फैट और तेल होता है जो कि मोटापा, सूजन और ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ा सकता है.

