थाली में शामिल कर लें ये चीज, हार्ट अटैक का रिस्क हो सकता है कम!

अनहेल्दी और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग हार्ट संबंधी समस्या शिकार हैं. आज के समय में 40 साल की उम्र में लोग हार्ट डिजीज की समस्या से परेशान हैं. डाइट में शामिल करें ये फूड्स!

Oct 02, 2025, 11:35 PM IST
गलत लाइफस्टाइल और अनहेल्दी की वजह से अधिकतर लोग हार्ट संबंधी समस्या से परेशान हैं. कम उम्र में लोग हार्ट डिजीज से परेशान हैं. हार्ट डिजीज की समस्या से बचाव के लिए आप डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं.

 

देसी अनाज का करें सेवन

हेल्दी हार्ट के लिए डाइट में देसी अनाज को शामिल कर सकते हैं. दिल को मजबूत बनाने के लिए होल व्हीट, बाजरा, ज्वार, ब्राउन, ओट्स, क्विन्वा को शामिल कर सकते हैं. मोटे अनाज का सेवन करने से हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है. इन अनाज में फाइबर पाया जाता है. मैदा और सफेद चावल का कम से कम सेवन करें.

 

प्रोटीन डाइट

हार्ट हेल्दी के लिए डाइट में प्रोटीन डाइट का सेवन करना चाहिए. प्रोटीन डाइट के लिए मूंग दाल, राजमा, चना, बेसन, दही, चिकन, फिश का सेवन कर सकते हैं.

 

नट्स

हेल्दी हार्ट के डाइट में नट्स का सेवन करना चाहिए. नट्स में बादाम, अखरोट और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं. नट्स का सेवन करना हार्ट हेल्थ के लिए बेहद अच्छा है.

 

सीड्स

हेल्दी हार्ट के लिए डाइट में नट्स और सीड्स को शामिल कर सकते हैं. सीड्स में आप पंपकिन बीज, सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज को डाइट में शामिल करें. इन सीड्स को खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

;