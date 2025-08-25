हाई बीपी के मरीज डाइट में शामिल करें ये फूड्स, नहीं पड़ेगी दवा की जरूरत!

आज के समय में हाई बीपी की समस्या आम हो चुकी है. गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल अधिकतर लोग हाई बीपी का शिकार हो रहे हैं. 120\80 ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माना जाता है. अगर ब्लड प्रेशर 120\80 से ज्यादा है तो यह हाई बीपी होता है जो कि सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है. हाई बीपी की समस्या होने पर चक्कर आना, थकान, सिरदर्द , धुंधला दिखना, सांस लेने में दिक्कत हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं. हाई बीपी को दवाई की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है. दवाई के साथ-साथ आप डाइट की मदद से भी बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं. आइए जानते हैं हाई बीपी मरीज को डाइट में क्या खाना चाहिए.

केला

हाई बीपी मरीज को रोजाना 1 या 2 केले का सेवन जरूर करना चाहिए. केले में पोटैशियम पाया जाता है जो कि शरीर के एक्सट्रा सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है. शरीर में ज्यादा मात्रा में सोडियम होने पर हाई बीपी की समस्या हो सकती है. ऐसे में हाई बीपी मरीज को केला खाना चाहिए.

लहसुन

हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए लहसुन का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. दरअसल लहसुन में एलिसिन पाया जाता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियों का सेवन करें.

Add Zee News as a Preferred Source

चुकंदर

हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप डाइट में चुकंदर को शामिल कर सकते हैं. चुकंदर में नाइट्रेट्स पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है. चुकंदर का सेवन करने से हाई बीपी कंट्रोल हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.