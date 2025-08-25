हाई बीपी के मरीज डाइट में शामिल करें ये फूड्स, नहीं पड़ेगी दवा की जरूरत!
Advertisement
trendingNow12895875
Hindi NewsHealth

हाई बीपी के मरीज डाइट में शामिल करें ये फूड्स, नहीं पड़ेगी दवा की जरूरत!

आजकल अधिकतर लोग हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से ज्यादातर लोग हाई बीपी का शिकार हैं. हाई बीपी के मरीज डाइट में इन फूड्स को शामिल कर सकते हैं.

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाई बीपी के मरीज डाइट में शामिल करें ये फूड्स, नहीं पड़ेगी दवा की जरूरत!

आज के समय में हाई बीपी की समस्या आम हो चुकी है. गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल अधिकतर लोग हाई बीपी का शिकार हो रहे हैं. 120\80 ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माना जाता है. अगर ब्लड प्रेशर 120\80 से ज्यादा है तो यह हाई बीपी होता है जो कि सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है. हाई बीपी की समस्या होने पर चक्कर आना, थकान, सिरदर्द , धुंधला दिखना, सांस लेने में दिक्कत हाई बीपी के लक्षण हो सकते हैं. हाई बीपी को दवाई की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है. दवाई के साथ-साथ आप डाइट की मदद से भी बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं. आइए जानते हैं हाई बीपी मरीज को डाइट में क्या खाना चाहिए. 

केला 
हाई बीपी मरीज को रोजाना 1 या 2 केले का सेवन जरूर करना चाहिए. केले में पोटैशियम पाया जाता है जो कि शरीर के एक्सट्रा सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है. शरीर में ज्यादा मात्रा में सोडियम होने पर हाई बीपी की समस्या हो सकती है. ऐसे में हाई बीपी मरीज को केला खाना चाहिए. 

लहसुन 
हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए लहसुन का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. दरअसल लहसुन में एलिसिन पाया जाता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कलियों का सेवन करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

चुकंदर 
हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप डाइट में चुकंदर को शामिल कर सकते हैं. चुकंदर में नाइट्रेट्स पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है. चुकंदर का सेवन करने से हाई बीपी कंट्रोल हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
;