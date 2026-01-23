हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अपनाएं ये आदत, जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट!

आज की भागदौड़ भरी लाइफ में अधिकतर लोग तनाव में रहते हैं वहीं उनकी डाइट भी काफी अनहेल्दी होती है. गलत खानपान और तनाव का सीधा असर हार्ट हेल्थ पर पड़ता है. कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक चोपड़ा के अनुसार हार्ट हेल्थ के लिए रोजाना छोटी आदतों में बदलाव करें. आइए जानते हैं उन आदतों के बारे में जिससे हार्ट स्वस्थ रहती है.

10 मिनट की धूप लें

सुबह की हल्की धूप लेना बेहद जरूरी है. सूरज की रोशनी से कोर्टिसोल और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन संतुलित रहते हैं, जिससे हार्ट अच्छे से काम करता है.

चाय-कॉफी से पहले पानी पिएं

सुबह उठते ही कैफीन लेने से पहले पानी का सेवन करें. कैफीन का सेवन करने से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिन की शुरुआत पानी से करना चाहिए. पानी पीने से गट हेल्थ अच्छा होता है. जिससे हार्ट पर काफी दबाव पड़ता है. पानी पीने स

उठने के 90 मिनट के अंदर प्रोटीन का सेवन करें

लंबे समय तक खाली पेट रहने से ब्लड शुगर लेवल अस्थिर हो सकता है. डॉक्टर के अनुसार सुबह प्रोटीन का सेवन करने से एनर्जी बनी रहती है वहीं घबराहट कम होती है जिससे हार्ट पर सकारात्मक असर पड़ता है.

स्क्रीन से बना लें दूरी

रात में मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कम से कम करें क्यों इसका असर आपकी नींद पर पड़ सकता है. स्क्रीन से दूरी बनाने से मेलाटोनिन सही मात्रा में रिलीज होता है जिससे गहरी नींद आती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

