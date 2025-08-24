खांसी की समस्या से हैं परेशान, करें ये उपाय तुरंत मिलेगा आराम!
खांसी की समस्या से हैं परेशान, करें ये उपाय तुरंत मिलेगा आराम!

बदलते मौसम की वजह से अधिकतर लोग खांसी, सर्दी-जुकाम की समस्या से परेशान हैं. खांसी की वजह से रात को नींद नहीं आती है तो आप ये घरेलू उपाय कर सकते हैं. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 24, 2025, 08:27 PM IST
खांसी की समस्या से हैं परेशान, करें ये उपाय तुरंत मिलेगा आराम!

बदलते मौसम में अधिकतर लोग खांसी, सर्दी की समस्या से पेरशान हैं. खांसी एक ऐसी समस्या है जो कि लंबे समय तक बनी रहती है. खांसी की वजह से काम पर भी असर पड़ता है वहीं रात को नींद भी टूट जाती है. अगर आप भी खांसी की समस्या से परेशान हैं तो आप इन घरेलू उपाय को आजमा सकते हैं. आइए जानते हैं खांसी को ठीक करने के घरेलू उपाय.

 

शहद से ठीक करें पुरानी खांसी

पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करने के लिए आप शहद का सेवन कर सकते हैं. शहद में एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो कि खांसी की समस्या को दूर कर सकता है. खांसी को ठीक करने के लिए आप रोाजना एक चम्मच शहद का सेवन कर सकते हैं. एक चम्मच शहद में काली मिर्च पाउडर मिक्स कर लें. इसके बाद इसका सेवन करें.

 

नमक पानी से करें गरारा

खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए आप नमक पानी से गरारा कर सकते हैं. नमक पानी से गरारा करने से बैक्टीरियल, फंगल इंफेक्शन की समस्या ठीक हो सकती है. नमक पानी से गरारा करने से एलर्जी की समस्या ठीक हो सकती है. रोजाना सुबह उठकर 1 गिलास पानी में नमक मिक्स करके गरारा करें.

 

अदरक की चाय

खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए आप अदरक की चाय पी सकते हैं. अदरक की चाय पीने से खांसी की समस्या से राहत मिल सकते हैं. अदरक में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं. अदरक की चाय पीने से गले की सूजन और खांसी से आराम मिलता है.

 

तुलसी का काढ़ा

खांसी की समस्या से निजात पाने के लिए आप तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं. तुलसी में कई आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं जो कि खांसी की समस्या से राहत दिलाते हैं. तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए 1 कप पानी लें. इसमें 4 से 5 तुलसी के पत्ते डालकर उबाल लें. इसके बाद इसमें काला नमक डाल दें. फिर इस काढ़े का सेवन करें.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

