सिर्फ पेशाब ही नहीं, शरीर में ये बदलाव देते हैं किडनी डैमेज का संकेत, ना करें नजरअंदाज

किडनी से जुड़ी समस्या होने पर यूरिन में बदलाव देखने को मिलता है जैसे बार-बार पेशाब आना, पेशाब के रंग में बदलाव, पेशाब करते समय दर्द होना आदि. पेशाब के अलावा शरीर के अन्य अंगों में भी किडनी डैमेज के लक्षण दिखते हैं. इन लक्षण की पहचान कर किडनी की समस्या से बच सकते हैं.

ड्राई स्किन और खुजली

किडनी शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है. वहीं किडनी शरीर के मिनरल्स को बैलेंस बनाए रखता है. वहीं जब किडनी में किसी तरह की दिक्कत आती है तो ब्लड में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं. जिस वजह से स्किन ड्राई और खुजलीदार हो सकती है.

आंखों और पैरों में सूजन

किडनी में खराबी होने पर शरीर में सोडियम और पानी जमा होने लगता है जिसे एडिमा कहते हैं. आंखों के आसपास खासकर सुबह के समय आने वाली सूजन किडनी में खराबी का संकेत हो सकता है. पैरों के टखनों और पंजों में भी सूजन की समस्या किडनी में खराबी का संकेत हो सकता है.

थकान और नींद की कमी

किडनी खराब होने पर हार्मोन के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है जिस वजह से एनीमिया हो सकता है. एनीमिया की वजह से थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. ब्लड में टॉक्सिन्स जमा होने पर नींद ना आने की समस्या भी हो जाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

