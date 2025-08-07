डायबिटीज का अलार्म हैं ये सुबह के संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Morning Diabetes Symptoms: खराब लाइफस्टाइट और गलत खान-पान के कारण से डायबिटीज के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को यह बीमारी अपना शिकार बना रही है. यह एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो धीरे-धीरे शरीर को कमजोर कर देती है. अगर समय से इसका पहचान न कर लिया जाए, तो यह गंभीर रूप ले सकती है. ज्यादातर लोग इसके लक्षणों को तब तक नहीं जान पाते हैं जब तक स्थिति बिगड़ नहीं जाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि डायबिटीज के कुछ शुरुआती संकेत सुबह के समय शरीर में दिखाई देते हैं? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कौन से हैं वो लक्षण.

थकान और कमजोरी भी है इशारा

अगर आपको भी हर दिन सुबह-सुबह थकान और कमजोर महसूस होती है तो यह खतरे का संकेत हो सकता है. इस तरह का लक्षण डायबिटीज की ओर इशारा कर सकता है. सुबह के समय लो एनर्जी फील करना मतलब शरीर में कुछ समस्या है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण सुस्ती या फिर एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है.

जल्दी जल्दी प्यास लगना

क्या आपको भी सुबह उठते ही ज्यादा प्यास लगती है या जल्दी जल्दी आपका भी मुंह सूख जाता है? अगर हां तो यह भी हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है. जब शुगर लेवल बढ़ता है, तो किडनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है. इसी कारण से सुबह से ही ज्यादा प्यास लगती है और जल्दी जल्दी मुंह सूखने लगता है.

धुंधला दिखाई देना

हाई ब्लड शुगर का असर आंखों पर भी पड़ता है. ब्लड शुगर बढ़ने से कई बार ठीक से दिखाई नहीं देता है. अगर आपको भी अचानक सेधुंधला दिखाई देने लगा है तो हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है. ब्लर विजन की समस्या को नजरअंदाज करना सेहत के लिए खतरनाक हो साबित हो सकता है.

इसके साथ ही आपको बता दें कि हाथ या फिर पैर में झनझनाहट या फिर हाथ या फिर पैर सुन्न पड़ जाना, इस तरह के लक्षण डायबिटीज का संकेत साबित हो सकते हैं. अगर आपको सुबह-सुबह ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपनी जांच करवा लेनी चाहिए वरना आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.