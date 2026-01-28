हाथ-पैरों में रहती हैं झुनझुनी, कर लें ये उपाय; दूर होगी समस्या!

Advertisement
हाथ-पैरों में झुनझुनी की समस्या होना नसों में कमजोरी का संकेत हो सकता है. लंबे समय तक झुनझुनी होना होना खराब नसों का संकेत होता है. आइए जानते हैं हाथ-पैरों की झुनझुन की समस्या कैसे ठीक करें. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:49 PM IST
हाथ-पैरों में झनझनाहट होना खराब नसों का संकेत होता है. लंबे समय तक हाथ-पैरों की समस्या को नजरअंदाज करना नसों को खराब कर सकता है. हाथ-पैरों में झुनझुनी होने पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए. हाथ-पैरों की झुनझुनी को कम करने के लिए आप दवाई के साथ-साथ देसी उपाय कर सकते हैं. इन उपाय की मदद से झुनझुनी कम हो सकती है. 

मालिश करें 
हाथ-पैरों की झुनझुनी की राहत पाने के लिए आप गुनगुने तेल से हाथ-पैरों की मालिश कर सकते हैं. रात को सोने से पहले हल्के हाथ से पैरों की मालिश करें. इससे आपको झुनझुनी से राहत मिल सकती है. 

फायदे 
कई बार हाथ-पैरों में झुनझुनी की समस्या ब्लड फ्लो में दिक्कत होने पर होती है. स्लो ब्लड फ्लो की वजह से भी हाथ-पैरों में झुनझुनी की समस्या हो सकती है. ऐसे में आप तेल से मालिश कर सकते हैं. इससे झुनझुनी से राहत मिल सकती है. 

किस तेल का करें इस्तेमाल 
मालिश करने के लिए आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप नारियल तेल और सरसों का तेल फायदेमंद हो सकता है. आप सरसों के तेल को हल्का गर्म करके हल्के हाथों से पैरों की मालिश करें. सरसों के तेल में आप लहसुन की कली डालकर तेल को गर्म करके पैरों की मालिश कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

