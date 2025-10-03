इन सब्जियों का सेवन करने से बढ़ सकता है यूरिक एसिड, हो जाएं अलर्ट!

गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग यूरिक एसिड की समस्या परेशान हैं. यूरिक एसिड शरीर की गंदगी होती है जो कि शरीर में बनता है, जो कि पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है. वहीं जब शरीर में यूरिक एसिड का लेवल अधिक हो जाता है तो यह जोड़ों में जमने लगता है. यूरिक एसिड में जमा होने पर जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है. क्या आप जानते हैं कुछ फूड्स को खाने से यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है.

पालक

यरिक एसिड के मरीज को पालक का सेवन कम से कम करना चाहिए. पालक का सेवन करने से शरीर में प्यूरीन की मात्रा बढ़ जाती है. प्यूरीन बढ़ने पर यूरिक एसिड की समस्या बढ़ जाती हैं. यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है. अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो पालक का सेवन ना करें.

मटर और बीन्स

मटर और बीन्स का सेवन करने से भी प्यूरीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है. अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो आपको मटर और बीन्स का सेवन नहीं करना चाहिए. जोड़ों में दर्द से बचाव के लिए डाइट से मटर को कम से कम शामिल करें.

बैंगन

बैंगन की सब्जी में प्यूरीन पाया जाता है जो कि शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है. बैंगन का सेवन करने से शरीर में दर्द और सूजन बढ़ सकती हैं. यूरिक एसिड के मरीज को बैंगन का कम से कम सेवन करना चाहिए.

अरबी की सब्जी

अरबी की सब्जी खाने में बेहद टेस्टी लगती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं अरबी की सब्जी को खाने से यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है. यूरिक एसिड के मरीज को अरबी का सेवन नहीं करना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.