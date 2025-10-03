Advertisement
trendingNow12945549
Hindi NewsHealth

इन सब्जियों का सेवन करने से बढ़ सकता है यूरिक एसिड, हो जाएं अलर्ट!

आज के समय अधिकतर लोग यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं. क्या आप जानते हैं कुछ फूड्स का सेवन करने से यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है. 

 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 03, 2025, 12:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इन सब्जियों का सेवन करने से बढ़ सकता है यूरिक एसिड, हो जाएं अलर्ट!

गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग यूरिक एसिड की समस्या परेशान हैं. यूरिक एसिड शरीर की गंदगी होती है जो कि शरीर में बनता है, जो कि पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है. वहीं जब शरीर में यूरिक एसिड का लेवल अधिक हो जाता है तो यह जोड़ों में जमने लगता है. यूरिक एसिड में जमा होने पर जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है. क्या आप जानते हैं कुछ फूड्स को खाने से यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है.

 

पालक

Add Zee News as a Preferred Source

यरिक एसिड के मरीज को पालक का सेवन कम से कम करना चाहिए. पालक का सेवन करने से शरीर में प्यूरीन की मात्रा बढ़ जाती है. प्यूरीन बढ़ने पर यूरिक एसिड की समस्या बढ़ जाती हैं. यूरिक एसिड बढ़ने पर जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है. अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो पालक का सेवन ना करें.

 

मटर और बीन्स

मटर और बीन्स का सेवन करने से भी प्यूरीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है. अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो आपको मटर और बीन्स का सेवन नहीं करना चाहिए. जोड़ों में दर्द से बचाव के लिए डाइट से मटर को कम से कम शामिल करें.

 

बैंगन

बैंगन की सब्जी में प्यूरीन पाया जाता है जो कि शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है. बैंगन का सेवन करने से शरीर में दर्द और सूजन बढ़ सकती हैं. यूरिक एसिड के मरीज को बैंगन का कम से कम सेवन करना चाहिए.

 

अरबी की सब्जी

अरबी की सब्जी खाने में बेहद टेस्टी लगती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं अरबी की सब्जी को खाने से यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है. यूरिक एसिड के मरीज को अरबी का सेवन नहीं करना चाहिए.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;