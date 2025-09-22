बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गाढ़ा खून! इन खतरनाक बीमारियों को देता है बुलावा; जानें आयुर्वेदिक उपाय

Ayurvedic Remedies of Thick Blood: हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी खून है, यह ब्लड वेसल्स में बहकर हर सेल्स तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाकर जीवन को सुचारू तरीके से चलाने में मदद करता है. हालांकि, जब यही ब्लड असामान्य तरीके से गाढ़ा हो जाता है, तो कई गंभीर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है. मॉडर्न लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खानपान और स्ट्रेस इस कंडीशन को और बढ़ा देते हैं. गाढ़ा खून अक्सर साइलेंट रिस्क फैक्टर के रूप में काम करता है क्योंकि यह धीरे-धीरे आपकी हेल्थ पर असर डालता है और इसके शुरुआती लक्षण तुरंत दिखाई नहीं देते.

खून गाढ़ा होने के कारण

खून गाढ़ा होने के कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम कारण पानी की कमी है. अक्सर लोग मानते हैं कि केवल कोलेस्ट्रॉल या शुगर से खून गाढ़ा होता है, लेकिन पानी की कमी सबसे तेज और प्रमुख वजह है. शरीर में पानी की कमी से ब्लड डेंसिटी बढ़ जाती है और यह धीरे-धीरे फिजिकल एक्टिविटी पर असर डालता है.

लाइफस्टाइल और उम्र भी है कारण

इसमें लाइफस्टाइल और उम्र भी जरूरी रोल निभाते हैं. लगातार धूम्रपान, शराब का सेवन और प्रोसेस्ड फूड ब्लड को धीरे-धीरे गाढ़ा कर देते हैं. कुछ दवाइयां जैसे गर्भनिरोधक गोलियां और एस्ट्रोजन थेरेपी भी ब्लड के थक्के जमने के खतरे को बढ़ाती हैं. इसके अलावा, कुछ दुर्लभ बीमारियां जैसे पॉलीसिथेमिया वेरा में शरीर अत्यधिक रेड ब्लड सेल बनाता है, जिससे सिर दर्द, चक्कर और त्वचा लाल होने जैसी समस्याएं होती हैं.

खून गाढ़ा होने के क्या होता है?

आयुर्वेद के अनुसार, गाढ़ा खून 'रक्तदोष' से जुड़ा है, जिसमें पित्त दोष और 'आम' बढ़ने से रक्त असंतुलित और गाढ़ा हो जाता है. इसके कारण दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है. इससे थकान, हाथ-पांव में समस्या और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. हालांकि, सही समय पर आयुर्वेदिक उपाय अपनाकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

आयुर्वेद में गाढ़ा खून को ठीक करने का उपाय?

इसे कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद और घरेलू उपाय अत्यंत उपयोगी हैं. पर्याप्त जल सेवन, यानी प्रतिदिन 2.5-3 लीटर पानी पीना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है. इसके अलावा, ओमेगा-3 युक्त आहार जैसे अलसी, चिया बीज, अखरोट और समुद्री मछलियां रक्त को प्राकृतिक रूप से पतला करने में मदद करते हैं. लहसुन में मौजूद एलिसिन, हरी पत्तेदार सब्जियां, नियमित व्यायाम और योग भी रक्त प्रवाह सुधारते हैं.

परहेज करना भी है जरूरी

इसके साथ ही धूम्रपान और मदिरापान से परहेज करना आवश्यक है, क्योंकि ये रक्त को गाढ़ा और चिपचिपा बनाते हैं. मानसिक तनाव को नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यधिक तनाव कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ाकर रक्त गाढ़ा कर सकता है.

आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां कर सकती हैं मदद

आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां जैसे त्रिफला, गिलोय, हल्दी, सौंफ और धनिया खून को शुद्ध और पतला करने में मदद करते हैं. विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर अनार और आंवला भी ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं. शुद्ध खाना और नाड़ी शोधन प्राणायाम खून को बैलेंस्ड रखने और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.