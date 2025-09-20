मोटे नहीं पतले लोगों का भी बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल LDL, जानें इसके लक्षण!

Cholesterol Symptoms: हाई कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर नसों में ब्लॉकेज की समस्या बढ़ सकती है. बैड कोलेस्ट्रॉल LDL (लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन) की समस्या किसी भी उम्र और किसी भी इंसान हो सकती है. बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है. आइए जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण और बचाव के उपाय.

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण

कोलेस्ट्रॉल शरीर में धीरे-धीरे बढ़ता है. धीरे-धीरे ये कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा होने लगता है जिस वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में सीने में दर्द, सांस फूलना, थकान और चक्कर आने की समस्या हो सकती है. इन संकेत को देखने के बाद डॉक्टर के पास जरूर जाएं.

क्या पतले लोगों में हो सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या?

अक्सर लोग बोलते हैं कि मोटे लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, वहीं कुछ लोगों कहना है कि पतले लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती है. आज के समय में यह कहना गलता है. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार नॉर्मल वजन और बॉडी मास इंडेक्स वाले लोगों में भी बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है. इसका अर्थ है कि आप पतले हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं हो सकती है. मोटापे के बिना भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करें

डॉक्टर के अनुसार दवाई और थैरेपी की मदद से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है. इसके अलावा आप खान-पान में बदलाव करके भी हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. डॉक्टर की सलाह पर एक्सरसाइज और वॉक करें.

हेल्दी डाइट का सेवन

कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचाव के लिए रोजाना की आदतों में बदलाव करें. डाइट में दाल, सब्जियां, फल और साबुत अनाज का सेवन करें. ट्रांस पैट और जंक फूड्स का सेवन करें. रोजाना वॉक करें. लंबे समय तक बैठने से बचें, योग करें, तनाव कम से कम लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.