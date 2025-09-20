मोटे नहीं पतले लोगों का भी बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल LDL, जानें इसके लक्षण!
Cholesterol Symptoms: अक्सर माना जाता है मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है वहीं पतले लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती है ऐसा गलत है. पतले लोगों में भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 20, 2025, 03:47 PM IST
Cholesterol Symptoms: हाई कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर नसों में ब्लॉकेज की समस्या बढ़ सकती है. बैड कोलेस्ट्रॉल LDL (लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन) की समस्या किसी भी उम्र और किसी भी इंसान हो सकती है. बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है. आइए जानते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण और बचाव के उपाय. 

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण 
कोलेस्ट्रॉल शरीर में धीरे-धीरे बढ़ता है. धीरे-धीरे ये कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमा होने लगता है जिस वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में सीने में दर्द, सांस फूलना, थकान और चक्कर आने की समस्या हो सकती है. इन संकेत को देखने के बाद डॉक्टर के पास जरूर जाएं. 

क्या पतले लोगों में हो सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या? 
अक्सर लोग बोलते हैं कि मोटे लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, वहीं कुछ लोगों कहना है कि पतले लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होती है. आज के समय में यह कहना गलता है. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार नॉर्मल वजन और बॉडी मास इंडेक्स वाले लोगों में भी बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है. इसका अर्थ है कि आप पतले हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं हो सकती है. मोटापे के बिना भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है.

हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करें 
डॉक्टर के अनुसार दवाई और थैरेपी की मदद से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है. इसके अलावा आप खान-पान में बदलाव करके भी हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. डॉक्टर की सलाह पर एक्सरसाइज और वॉक करें. 

हेल्दी डाइट का सेवन 
कोलेस्ट्रॉल की समस्या से बचाव के लिए रोजाना की आदतों में बदलाव करें. डाइट में दाल, सब्जियां, फल और साबुत अनाज का सेवन करें. ट्रांस पैट और जंक फूड्स का सेवन करें. रोजाना वॉक करें. लंबे समय तक बैठने से बचें, योग करें, तनाव कम से कम लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

