प्रेग्नेंसी में रख रही हैं जन्माष्टमी का व्रत, तो इन बातों का रखें ध्यान; गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर नहीं पड़ेगा बुरा असर!

Fast During Pregnancy On Krishna Janmashtami 2025: 16 अगस्त को देशभर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. भगवान कृष्ण के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा और व्रत रखते हैं. कुछ गर्भवती महिलाएं भी जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं. प्रेग्नेंसी में व्रत रखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. प्रेग्नेंसी में महिला का ना केवल अपनी सेहत बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत का भी ध्यान रखना होता है. प्रेग्नेंसी में व्रत रखने से बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं प्रेग्नेंसी के दौरान व्रत रखते समय महिला को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.

डॉक्टर की सलाह

प्रेग्नेंसी के दौरान किसी भी व्रत को करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. बिना डॉक्टर की सलाह व्रत की शुरुआत ना करें. क्योंकि हर महिला की प्रेग्नेंसी अलग-अलग होती है. अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि आप व्रत रख सकते हैं तो ही व्रत करें अगर डॉक्टर मना करता है तो आप व्रत ना करें.

भूखे ना रहें

व्रत का पहला नियम होता है भूखा रहना लेकिन प्रेग्नेंसी के दौरान अगर आप व्रत करती हैं तो आप भूखी ना रहें क्योंकि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा केवल आपके आहार पर ही निर्भर है ऐसे में आप व्रत के दौरान हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहे हैं. इस दौरान आप लिक्विड डाइट जैसे नारियल पानी, छाछ और जूस का सेवन करते रहें.

फल का सेवन करें

शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए व्रत के दौरान फल का सेवन करें. व्रत के दौरान ज्यादा काम ना करें. रेस्ट करें, भजन सुने और फल का सेवन करें.

बॉडी को हाइड्रेट रखें

प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं भरपूर पानी का सेवन करें. पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहेगा. व्रत के दौरान ज्यादा ऑयली चीजों और चाय-कॉफी का सेवन करने से बचें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

