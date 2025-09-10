कब्ज से हैं परेशान? इन आयुर्वेदिक नुस्खों से पेट होगा साफ, जानें क्या है सही डाइट

आजकल के खराब खानपान के वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसमें पेट से जुड़ी दिक्कतें सबसे ज्यादा होती हैं. कई बार पेट की दिक्कत केवल खानपान से संबंधित नहीं होती हैं बल्कि ये अनियमित नींद के पैटर्न से भी जुड़ी हुई होती है. बहुत से लोग कब्ज, गैस और अपच जैसी चीजों के लिए तरह-तरह की दवाइयां लेते हैं जो पेट को तो ठीक रखते हैं पर साथ ही कई साइड इफैक्ट्स भी ले कर आते हैं. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आयुर्वेदिक टिप्स लाए हैं जो पेट साफ कर शरीर को हेल्दी बनाने में मददगार साबित हो सकता है.

फाइबर है जरूरी

बहुत से लोग आजकल जंक फूड का ज्यादा सेवन करते हैं जिस वजह से कब्ज की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है. आयुर्वेद के अनुसार डेली डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाने से ये पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में काफी मददगार साबित होता है. दलिया, ओट्स, मूंग दाल का चीला, सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है जो पेट को साफ रखने में काफी फायदेमंद है.

पेट साफ रखने के आसान टिप्स

आयुर्वेद के मुताबिक हर रोज सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से कब्ज और गैस की समस्या दूर होती है और पेट भी साफ होता है. अगर आपको नियमित गैस की समस्या रहती है तो आप रोजाना सुबह अजवाइन और सौंफ का पानी भी पी सकते हैं. अजवाइन और सौंफ पेट के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.

खानपान

पेट से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए डाइट में हेल्दी चीजें ऐड करना बेहद ही जरूरी होता है. डाइट में नींबू, पपीता, दही, छाछ और मौसमी फलों को ऐड करने से पेट से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं.

नींद करें पूरी

पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर रखने के लिए नींद की भी काफी अहम भूमिका है. रोजाना 8 से 9 घंटे की नींद लेने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें नौ दो ग्यारह हो जाती हैं.

लाइफस्टाइल में करें छोटे बदलाव

लाइफस्टाइल में कई छोटे बदलाव कर के आप पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं. रोजाना एक्सरसाइज करने से भी आपका गट हेल्थ हेल्दी रहता है और आपको पाचन से जुड़ी दिक्कतें नहीं होती हैं.

